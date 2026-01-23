अधिवक्ता जयराज का कत्ल उसके खास ने ही किया, आरोपी ने कबूला जुर्म; मर्डर की वजह भी बताई

संक्षेप: यूपी के फतेहपुर में सरेशाम हुई अधिवक्ता जयराज मान सिंह की हत्या का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। गिरफ्तार नामजद हत्यारोपी ने अकेले ही हत्या करने की बात कबूली।

यूपी में जिला फतेहपुर के अधिवक्ता जयराज मान सिंह की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि अधिवक्ता का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति अंकित मिश्रा ही हत्यारोपी है। गिरफ्तार नामजद हत्यारोपी ने अकेले ही हत्या करने की बात कबूली। उसने जल्द अमीर बनने की महत्वाकांक्षा में अधिवक्ता की हत्या की थी। पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद लिखापढ़ी करते हुए कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि यह शुरुआती जांच है। विवेचना आगे भी जारी रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसपी अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी अंकित मिश्रा ने पूछताछ के दौरान बताया कि करीब नौ साल पहले जयराज मान सिंह से महर्षि रोड स्कूल के पास ही अचानक मुलाकात हुई थी। उस दौरान वह पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दौड़ लगाने के लिये उसी रास्ते में जाता था। वहीं जयराज मान सिंह के खेत हैं। मुलाकात के दौरान ही अधिवक्ता ने अंकित की नौकरी लगवाने की बात कही। अंकित धीरे-धीरे अधिवक्ता का खास बन गया। घर भी आने जाने लगा। उनकी जमीनों की बिक्री के लिये ग्राहक लेकर आने लगा। जमीन बिक्री के बदले उसे मोटा कमीशन मिलना था। लेकिन अधिवक्ता अपनी प्रापर्टी को बेच नहीं रहे थे। कई बार डील कैंसिल हो चुकी थी। अंकित परेशान रहने लगा। उसको लगा कि अधिवक्ता के जिंदा रहते जमीन का सौदा नहीं हो सकता है। इसी लिये उसने हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक वह अधिवक्ता को लेकर बाग गया। वहां चाकू से वार कर पहले गिरा दिया। फिर गर्दन पकड़ कर रेत दिया।