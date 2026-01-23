Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Fatehpur lawyer Jayraj was murdered by someone close to him; the accused has confessed to the crime and also revealed
अधिवक्ता जयराज का कत्ल उसके खास ने ही किया, आरोपी ने कबूला जुर्म; मर्डर की वजह भी बताई

अधिवक्ता जयराज का कत्ल उसके खास ने ही किया, आरोपी ने कबूला जुर्म; मर्डर की वजह भी बताई

संक्षेप:

यूपी के फतेहपुर में सरेशाम हुई अधिवक्ता जयराज मान सिंह की हत्या का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया। गिरफ्तार नामजद हत्यारोपी ने अकेले ही हत्या करने की बात कबूली।

Jan 23, 2026 06:54 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में जिला फतेहपुर के अधिवक्ता जयराज मान सिंह की हत्या का खुलासा हो गया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि अधिवक्ता का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति अंकित मिश्रा ही हत्यारोपी है। गिरफ्तार नामजद हत्यारोपी ने अकेले ही हत्या करने की बात कबूली। उसने जल्द अमीर बनने की महत्वाकांक्षा में अधिवक्ता की हत्या की थी। पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद लिखापढ़ी करते हुए कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने दावा किया कि यह शुरुआती जांच है। विवेचना आगे भी जारी रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसपी अनूप सिंह ने बताया कि आरोपी अंकित मिश्रा ने पूछताछ के दौरान बताया कि करीब नौ साल पहले जयराज मान सिंह से महर्षि रोड स्कूल के पास ही अचानक मुलाकात हुई थी। उस दौरान वह पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दौड़ लगाने के लिये उसी रास्ते में जाता था। वहीं जयराज मान सिंह के खेत हैं। मुलाकात के दौरान ही अधिवक्ता ने अंकित की नौकरी लगवाने की बात कही। अंकित धीरे-धीरे अधिवक्ता का खास बन गया। घर भी आने जाने लगा। उनकी जमीनों की बिक्री के लिये ग्राहक लेकर आने लगा। जमीन बिक्री के बदले उसे मोटा कमीशन मिलना था। लेकिन अधिवक्ता अपनी प्रापर्टी को बेच नहीं रहे थे। कई बार डील कैंसिल हो चुकी थी। अंकित परेशान रहने लगा। उसको लगा कि अधिवक्ता के जिंदा रहते जमीन का सौदा नहीं हो सकता है। इसी लिये उसने हत्या की योजना बनाई। योजना के मुताबिक वह अधिवक्ता को लेकर बाग गया। वहां चाकू से वार कर पहले गिरा दिया। फिर गर्दन पकड़ कर रेत दिया।

ये भी पढ़ें:KGU के गेट पर क्यों जमा हो गए सपेरे? समूह में बजाने लगे बीन; जानिए पूरा मामला
ये भी पढ़ें:घूस की बात सुनते ही भड़के योगी के मंत्री, जेई को किया सस्पेंड, एक की गई नौकरी

इसके बाद घर पहुंचा। चाकू को किचन में छिपाया फिर कार लेकर अधिवक्ता के घर पहुंचा। एक गंगादीन नाम के नौकर को साथ लेकर बाग की तरफ गया। वहां अधिवक्ता को खोजने लगा। तब तक पत्नी और बेटी भी कार से पीछे से पहुंच गई। वहीं बाग में अधिवक्ता का रक्तरंजित शव पड़ा था। अधिवक्ता की पत्नी ने अंकित पर ही शक जताया। पुलिस ने पूछताछ की तो अंकित ने जुर्म स्वीकार कर लिया। खुलासे के दौरान एएसपी महेंद्र पाल सिंह, सीओ सिटी गौरव शर्मा, सीओ थरियांव वीर सिंह, कोतवाल तारकेश्वर राय, एसओजी प्रभारी विनोद यादव, इंटेलीजेंस विंग प्रभारी विनोद मिश्रा, अविनाश मिश्रा, कांस्टेबल अमन, राकेश आदि पुलिस कर्मी शामिल रहे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Up Murder अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |