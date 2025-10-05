यूपी में सोते हुए परिवार पर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर एक की मौत और चार की हालत गंभीर

यूपी के फतेहपुर में एक मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। बहुआ के गोझ गांव में रविवार तड़के कच्चा मकान भरभराकर एक सोते हुए परिवार के ऊपर गिर गया। परिवार के पांच लोग मलबे में दब गए।

बताया जा रहा है कि फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के गोझ गांव में रविवार तड़के हादसे से सुबह हुई तो इलाका दहल गया। घर में सोते समय कच्चा मकान भरभराकर गिरने से एक ही परिवार के पांच लोग दब गए। इसमें मकान मालिक 55 वर्षीय हीरालाल कुरील गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान के मलबे से घायलों को निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान मकान मालिक की मौत हो गई। अन्य घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया।