यूपी में सोते हुए परिवार पर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर एक की मौत और चार की हालत गंभीर
यूपी के फतेहपुर में एक मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। बहुआ के गोझ गांव में रविवार तड़के कच्चा मकान भरभराकर एक सोते हुए परिवार के ऊपर गिर गया। परिवार के पांच लोग मलबे में दब गए। मलबे में दबने से एक की मौत हो गई और चार लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों का इलाज किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि फतेहपुर जिले में ललौली थाना क्षेत्र के गोझ गांव में रविवार तड़के हादसे से सुबह हुई तो इलाका दहल गया। घर में सोते समय कच्चा मकान भरभराकर गिरने से एक ही परिवार के पांच लोग दब गए। इसमें मकान मालिक 55 वर्षीय हीरालाल कुरील गंभीर रूप से घायल हो गए। मकान के मलबे से घायलों को निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इलाज के दौरान मकान मालिक की मौत हो गई। अन्य घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया।
घायलों में हीरालाल कुरील की 75 वर्षीय मां सुखरानी, 25 वर्षीय रीना उर्फ चुनकी, 23 वर्षीय मीना और 18 वर्षीय बेटा योगेंद्र सामिल हैं। सभी रात में खाना खाने के बाद कच्चे मकान की तरफ सो गए थे। घर गिरने की आवाज सुनकर मौके पर आस-पास के लोग पहुंचे। गांव वालों ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला। प्राइवेट वाहन से गाजीपुर सीएचसी घायलों को इलाज के लिए भेजा। हीरालाल कुरील मृत घोषित किए गए और डॉक्टरों ने चारों घायलों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई मौके पर ललौली पुलिस और सीओ जाफरगंज दुर्गेश दीप पहुंचे और जांच शुरू कर दी है।