तेज स्पीड में दौड़ती स्कॉर्पियो हाईवे किनारे गहरे तालाब में घुसी, चार की मौके पर ही मौत

यूपी के फतेहपुर में बड़ौरी टोल प्लाजा के पास बुधवार भोर पहर एक दर्दनाक हादसे में प्रयागराज के चार दोस्तों की मौत हो गई। कानपुर से लौट रही तेज रफ्तार स्कार्पियो हाईवे किनारे गहरे तालाब में जा घुसी। वाहन सवार सभी नौ लोग डूब गए। शीशा तोड़ पांच लोग किसी तरह बाहर निकल आए पर चार डूब गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए निर्देशित किया है।

प्रयागराज के थाना खुल्दाबाद के रहने वाले गौतम पाल की शादी मंगलवार को कानपुर स्थित मोतीझील के पास एक धर्मशाला में थी। लकड़मंडी मोहल्ले के नौ दोस्त शादी में भाग लेने के बाद बुधवार आधी रात स्कार्पियो से प्रयागराज लौट रहे थे। स्कार्पियो में गौतम का चचेरा भाई 30 वर्षीय नीरज पाल, 32 वर्षीय रितेश सोनकर, 35 वर्षीय शिवम साहू, 33 वर्षीय राहुल केसरवानी 28 वर्षीय साहिल गुप्ता, 35 वर्षीय राहुल गुप्ता, 30 वर्षीय अमित कुमार विश्वकर्मा, 22 वर्षीय सुमित सिंह और 32 वर्षीय महेश केसरवानी थे।

सुबह साढ़े चार बजे बड़ौरी टोल प्लाजा से पहले वाहन हाईवे किनारे गहरे तालाब में समा गई। कार में फंसे नीरज, महेश, राहुल, अमित व सुमित सीसा तोड़ कर बाहर निकले। पुलिस ने क्रेन से कार को बाहर निकाला तबतक रितेश, शिवम , राहुल और साहिल की मौत हो चुकी थी।

कड़े से शीशा तोड़ चालक ने लगाई गुहार कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर कल्याणपुर थाना के बड़ौरी गांव के पास बुधवार तड़के हुई कार दुर्घटना में जहां चार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं पांच युवक मौत के मुंह से बाहर निकलने में कामयाब रहे। हादसे में बचे युवकों ने जो मंजर बताया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कानपुर से लौटते वक्त करीब साढ़े बजे अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गहरे तालाब में समा गई। कार पानी में डूबने लगी तो अंदर बैठे सभी बेतहाशा छटपटा उठे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर अंधेरा, पानी और घुटन का डरावना सन्नाटा था।

कार में कुल नौ लोग सवार थे। गाड़ी राहुल गुप्ता चला रहा था। चालक की बगल वाली सीट पर दो लोग बैठे थे। बीच वाली सीट पर पांच लोग और एक लोग सबसे पीछे वाली सीट पर थे। पीछे की सीट में ही शादी में मिला सामान जैसे बर्तन, मिक्सी, दाल, चावल, आटा आदि रखा हुआ था। चालक राहुल ने बताया कि हाथ में पहने लोहे के कड़े से कार का शीशा तोड़ दिया। पानी तेजी से भीतर भर रहा था, लेकिन उसी छोटे से छेद से हवा और उम्मीद दोनों मिलीं। उसके साथ चार और लोग किसी तरह बाहर निकले और गाड़ी के बोनट, सीट आदि पर लटक हुए जान बचाने की जद्दोजहद में जुट गए थे। वे गाड़ी पर रोते हुए मदद की गुहार लगाते रहे।

हादसे में बचे नीरज पाल ने बताया कि व गाड़ी के बोनट में लटके थे। गाड़ी पानी में डूबी हुई थी। करीब बीस मिनट तक वह चिल्ताता रहा। इसके बाद दो ग्रामीण आवाज सुन पहुंचे। उन्होंने फिर और ग्रामीणों को जानकारी दी। इसके करीब बीस मिनट बाद पुलिस आई फिर क्रेन बुला पुलिस ने रस्से और क्रेन की मदद से हम सभी को बाहर निकाला। एक घंटे तक हम पांचों युवक मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष करते रहे। लेकिन तब तक अंदर फंसे रितेश उर्फ ननकी, शिवम साहू, राहुल केसरवानी और साहिल गुप्ता की मौत हो गई थी।

पानी में डूबते वक्त बस यही लगा कि अब खत्म हो गए हादसे में बचे सुमित ने बताया, जैसे ही गाड़ी तालाब में गिरी, सब कुछ पलभर में बदल गया। पानी इतनी तेजी से भर रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। सब एक-दूसरे को पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब कड़े से शीशा टूटा, तो लगा जैसे मौत के बीच से कोई रास्ता खुला हो। बाहर आकर हम कार के ऊपर बैठे और लगातार चिल्लाते रहे कोई बचा लो हमें। वह एक घंटा जिंदगी का सबसे लंबा वक्त था।

घर का इकलौता बेटा था साहिल, मचा कोहराम हादसे में जान गंवाने वाला 28 वर्षीय साहिल गुप्ता घर का इकलौता बेटा था। पिता संतोष सब्जी विक्रेता हैं। साहिल के चचेरे भाई राहुल ने बताया कि साहिल की दो छोटी बहनें 13 वर्षीय महक और 10 वर्षीय दुर्गा है। मोहल्ले के गौतम पाल की शादी थी। साहिल के दोस्त जा रहे थे तो उसने जाने की जिद की थी तो घर वालों ने भेज दिया था। सुबह जब हादसे की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया।

खुद के जिंदा होने पर युवकों को नहीं हुआ भरोसा अमित कुमार ने बताया कि बाहर निकाले जाने के बाद घंटो खुद के जिंदा बचे होने पर यकीं नहीं हुआ। साथ के लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। जिंदगी भर यह खौफनाक मंजर आंखों के सामने से नहीं हटेगा। हमने वह मंजर देखा है जब लगा कि चंद सेंकेंड में बस खत्म हो जाएगा। जिंदगी बचेगी नहीं। साथ के लोग तड़प रहे थे। कोई किसी को नहीं बचा पाया।