युवती को अगवा कर गैंगरेप, फिर मौलवी के घर ले जाकर धर्मांतरण; 14 के खिलाफ केस

फतेहपुर में एक लड़की को अगवा किया गया और फिर उसे एक महिला के घर में ले जाकर गैंग रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे एक मौलवी के घर ले गए जहां जबरन उसका धर्मांतरण करवाया गया। मामले में 14 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

यूपी के फतेहपुर में किशोरी से दुष्कर्म के बाद धर्मांतरण का दबाव बनाने के मामले के दो दिन बाद एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती को गांव के ही मुस्लिम समुदाय के तीन युवक कार से अगवा कर ले गए और कौशांबी में एक महिला के घर में रखकर गैंगरेप किया। इसके बाद एक मौलवी के घर में ले जाकर धर्मांतरण भी करा दिया। युवकों के चंगुल से किसी तरह छूटी युवती घर पहुंची।

इसके बाद मंगलवार को गाजीपुर थाने में 14 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने आरोप लगाया कि पांच मार्च को गांव के हसीन, नवाब और मुख्तार ने बहाने से अपनी कार में बैठाया और अगवा कर ले गए। इसके बाद कौशांबी में किसी सन्नो के यहां रखकर तीनों ने दुष्कर्म किया।

वापस फतेहपुर लाए और यहां खलील नाम के युवक के घर रखा। यहां हसीन लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। वह उसे बेचने की भी बात करता था। एक दिन मौलवी के यहां ले जाकर उसका जबरन धर्मांतरण करा दिया। इसके बाद उसे मुस्लिम नाम से पुकारने लगे। 12 अगस्त को हसीन उसे अपने घर ले आया।

यहां हसीन के परिजनों ने भी उसके साथ गालीगलौज कर मारपीट की। किसी तरह वह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। कार्यवाहक थाना प्रभारी हरिनाथ सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।