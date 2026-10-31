पांच साल पुराने हत्याकांड में महिला के पति संग भोजपुरी अभिनेत्री दोषी, नाखून में मिले थे बाल
पांच साल पुराने हत्याकांड में महिला के पति संग भोजपुरी अभिनेत्री दोषी करार दी गई है। महिला के नाखून में अभिनेत्री के बाल मिले थे। इसी के बाद कोर्ट ने दोनों को आरोपी करार दिया है। बताया गया कि महिला के पति और अभिनेत्री के प्रेम संबंध थे।
फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के फतेहपुर में पांच साल पहले हुई महिला की हत्या में अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट-चार की जज चेतना चौहान ने शुक्रवार को मृतका के स्क्रिप्ट राइटर पति और उसकी प्रेमिका भोजपुरी अभिनेत्री को दोषी करार दिया। छह नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। दोषसिद्धि के बाद दोनों को हिरासत में लेते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी के मुताबिक थरियांव के सुल्तानपुर निवासी सत्य प्रकाश ने 26 दिसंबर 2021 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया कि बहन योगमाया की शादी 10 फरवरी 2015 को गुलरियपुर मजरे कूरा निवासी इंद्रमोहन लोधी के साथ की थी। शादी के बाद से इंद्रमोहन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बहन को प्रताड़ित करता था। कई बार बहन के पति इंद्रमोहन को समझाया भी लेकिन वह नहीं माना। इसी बीच इंद्रमोहन के संबंध भोजपुरी अभिनेत्री जनपद महराजगंज कोतवाली के सुभाष नगर वार्ड निवासी नेहा वर्मा से हो गए।
आरोप लगाया कि भोजपुरी फिल्म में कहानी लिखने का काम कर रहे इंद्रमोहन के अभिनेत्री नेहा वर्मा से प्रेम प्रसंग था। इसके बाद वो नेहा के साथ मिलकर बहन को प्रताड़ित करने लगा। 26 दिसंबर 2021 की रात इंद्रमोहन ने नेहा के साथ मिल कर योगमाया की धारदार हथियार से हत्या कर दी। सुनवाई के दौरान आधा दर्जन से अधिक गवाहों ने बयान दर्ज कराए। साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने हत्या में दोनों को दोषी करार दिया।
नाखून में मिले थे अभिनेत्री के बाल
फतेहपुर में शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदौरिया के मुताबिक महिला ने कत्ल के दौरान बचाव में हाथ-पैर चलाए थे। इस दौरान नेहा के बाल मृतका के नाखून में फंस गए थे। पुलिस ने बरामद बालों का डीएनए कराया था। मेडिकल रिपोर्ट में नेहा वर्मा के शरीर पर खरोंच के निशान मिले थे। पुलिस ने घटनास्थल पर मिले खून का भी डीएनए कराया था। रिपोर्ट में मौके से मिला खून मृतका के पति का पाया गया था। दोनों की मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर माना कि हत्या दोनों ने मिलकर की है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
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