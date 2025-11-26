शादी से एक दिन पहले SIR कर रहे बीएलओ ने की आत्महत्या, रात भर मृतक के घर डटे रहे लेखपाल

संक्षेप: यूपी के फतेहपुर में कथित तौर पर एसआईआर के काम के दबाव में अपनी शादी से एक दिन पहले फांसी लगा कर जाने वाले लेखपाल के घर पर लेखपाल संघ के पदाधिकारी रात भर डटे रहे। 24 घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद भी शव अभी तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं जा पाया है।

यूपी के फतेहपुर में कथित तौर पर एसआईआर के काम के दबाव में अपनी शादी से एक दिन पहले फांसी लगा कर जाने वाले लेखपाल के घर पर लेखपाल संघ के पदाधिकारी रात भर डटे रहे। 24 घंटे से अधिक का समय बीतने के बाद भी शव अभी तक पोस्टमार्टम के लिए नहीं जा पाया है। परिजनों संग लेखपालों की मांग है कि पहले एसडीएम (आरओ) और कानून गो पर मुकदमा दर्ज हो, इसके बाद ही शव उठने दिया जाएगा। देर रात डीएम रविंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों संग मुकदमे की मांग पर डटे लेखपालों से बात की, लेकिन बात नहीं बनी।

बता दें कि बिंदकी कोतवाली के खजुहा कस्बा निवासी लेखपाल सुधीर कोरी की बुधवार को शादी थी। लेकिन उसके पहले मंगलवार सुबह उन्होंने घर के अंदर फांसी लगा कर जान दे दी थी। लेखपाल के परिजनों का आरोप है कि सुधीर की ड्यूटी एसआईआर के काम में बीएलओ के सुपरवाइजर के रुप में थी। खुद की शादी होने के बाद भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। ऊपर से दो दिन पहले उन्हें एक समीक्षा बैठक में न जाने पर निलंबित कर दिया गया था। फांसी लगाने के कुछ देर पहले कानून गो लेखपाल के घर पहुंचे थे और काम का दबाव बना रहे थे। जिससे आहत हो सुधीर ने फांसी लगा ली।