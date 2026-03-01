Hindustan Hindi News
बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर बीएलओ ने की खुदकुशी, SDM और BEO को ठहराया जिम्मेदार

Mar 01, 2026 08:49 am ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, फतेहपुर
फतेहपुर में एक बीएलओ ने बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर स्कूल में फांसी लगा जान दे दी। बीएलओ की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर एसडीएम और बीईओ पर छुट्टी न देने और एसआईआर के काम के दबाव में जान देने की बात कही है।

यूपी के फतेहपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आलियाबाद गांव में शनिवार को एक बीएलओ ने बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर स्कूल में फांसी लगा जान दे दी। बीएलओ की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर बेटी की शादी के लिए एसडीएम और बीईओ पर छुट्टी न देने और एसआईआर के काम के दबाव में जान देने की बात कही है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव नहीं उठने दिया। वह अड़ गए कि तभी शव देंगे, जब जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा होगा। मौके पर पहुंचे एडीएम और एएसपी के आश्वासन पर जाकर मामला शांत हुआ।

बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के आलियाबाद के रहने वाले 45 वर्षीय अखिलेश कुमार गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र थे। वह बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे। अखिलेश की बेटी दिव्यांशी की आठ मार्च को शादी होनी थी। घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। कार्ड भी बंट चुके थे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बेटी की शादी के लिए कई बार छुट्टी मांगी पर नहीं मिल सकी। एसआईआर के काम के दबाव और बेटी की शादी की तैयारियों के लिए छुट्टी न मिलने पर वह तनाव में चल रहे थे। शनिवार को अखिलेश स्कूल पहुंचे। छुट्टी के बाद उन्होंने स्कूल में ही फांसी लगा ली।

ग्रामीणों ने कमरे की खिड़की से अखिलेश का शव फंदे पर लटका देखा तो परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में अखिलेश को फंदे से उतार बिंदकी सीएचसी पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन सीएचसी से शव लेकर गांव जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतक के भाई भूपेश कुमार ने कहा कि 20 लाख का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी इसके बाद ही शव उठाने दिया जाएगा।

अधिकारियों ने बीस लाख मुआवजा और पत्नी को एक माह के अंदर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी दिये जाने का आश्वासन दिया। जिसके बाद परिजन राजी हुए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। एडीएम अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। वहीं एएसपी महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

Fatehpur News Fatehpur Latest News Uttar Pradesh अन्य..
