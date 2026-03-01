बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर बीएलओ ने की खुदकुशी, SDM और BEO को ठहराया जिम्मेदार

फतेहपुर में एक बीएलओ ने बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर स्कूल में फांसी लगा जान दे दी। बीएलओ की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर एसडीएम और बीईओ पर छुट्टी न देने और एसआईआर के काम के दबाव में जान देने की बात कही है।

यूपी के फतेहपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आलियाबाद गांव में शनिवार को एक बीएलओ ने बेटी की शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर स्कूल में फांसी लगा जान दे दी। बीएलओ की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर बेटी की शादी के लिए एसडीएम और बीईओ पर छुट्टी न देने और एसआईआर के काम के दबाव में जान देने की बात कही है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव नहीं उठने दिया। वह अड़ गए कि तभी शव देंगे, जब जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा होगा। मौके पर पहुंचे एडीएम और एएसपी के आश्वासन पर जाकर मामला शांत हुआ।

बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के आलियाबाद के रहने वाले 45 वर्षीय अखिलेश कुमार गांव के ही प्राथमिक स्कूल में शिक्षामित्र थे। वह बीएलओ के रूप में काम कर रहे थे। अखिलेश की बेटी दिव्यांशी की आठ मार्च को शादी होनी थी। घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं। कार्ड भी बंट चुके थे। उन्होंने अपने आला अधिकारियों से बेटी की शादी के लिए कई बार छुट्टी मांगी पर नहीं मिल सकी। एसआईआर के काम के दबाव और बेटी की शादी की तैयारियों के लिए छुट्टी न मिलने पर वह तनाव में चल रहे थे। शनिवार को अखिलेश स्कूल पहुंचे। छुट्टी के बाद उन्होंने स्कूल में ही फांसी लगा ली।

ग्रामीणों ने कमरे की खिड़की से अखिलेश का शव फंदे पर लटका देखा तो परिजनों को सूचना दी। परिजन आनन-फानन में अखिलेश को फंदे से उतार बिंदकी सीएचसी पहुंचे। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजन सीएचसी से शव लेकर गांव जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया। मृतक के भाई भूपेश कुमार ने कहा कि 20 लाख का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी इसके बाद ही शव उठाने दिया जाएगा।