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यूपी में 2 विधायक कृष्णा और ऊषा आपस में भिड़ गईं, हाथ जोड़ते रहे अफसर; जानिए पूरा मामला

Apr 07, 2026 06:48 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की  2 विधायक कृष्णा और ऊषा आपस भिड़ गईं। अधिकारियों के आमंत्रण पर  भाजपा और सपा विधायक पहुंची् थीं।दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। यह देख अधिकारी भी सकते में आ गए। अधिकारी हाथ जोड़े खड़े रहे।

UP News: यूपी के फतेहपुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान दो विधायक आपस में भिड़ गईं।खागा- नौबस्ता मार्ग के भूमि पूजन के दिन ही हंगामा हो गया। अधिकारियों के आमंत्रण पर पहुंचीं भाजपा और सपा विधायक आपस में ही भिड़ गईं। भाजपा की खागा विधायक कृष्णा पासवान ने अपनी विधानसभा बता कर हुसैनगंज से सपा विधायक ऊषा मौर्या को साथ में बैठकर पूजा करने से मना दिया। दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। यह देख अधिकारी भी सकते में आ गए। अधिकारी हाथ जोड़े खड़े रहे। सपा विधायक ऊषा मौर्या अपना अपमान बता मौके से चली गई। इसके बाद इस मामले के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सालों से खस्ताहाल खागा नौबस्ता मार्ग का निर्माण शुरू होना है। मंगलवार को खागा कस्बे में भूमि पूजन था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खागा से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान और हुसैनगंज से सपा विधायक ऊषा मौर्या को भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। चूंकि 13 किमी लंबे मार्ग इस मार्ग का आधा हिस्सा खागा विधानसभा में और आधा हुसैनगंज क्षेत्र में आता है। इसीलिए दोनों विधायकों को अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया था। तय समय से दोनों विधायक पहुंच गईं। पूजा शुरू होनी थी। विधायक कृष्णा पासवान यजमान के रूप में बैठीं। मंत्रोच्चार के साथ आचार्यों ने पूजा शुरू कराई।

पूजा में वह अकेले ही बैठेंगी, विधायक कृष्णा पासवान बोलीं

विधायक ऊषा मौर्या भी पूजा में यजमान के रूप में बैठने के लिए आगे आई तो भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा की सड़क है। उनके प्रस्ताव से पास हुई है। उनकी ही विधानसभा में पूजा हो रही है, तो पूजा में वह अकेले ही बैठेंगी। इसके बाद ऊषा मौर्या भी भड़क गई।

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ऊषा उठी और अधिकारियों से कहा कि अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया

उन्होंने अपनी विधानसभा की सड़क बताई। जबरन वह पूजा को बैठ गई। मौजूद लोग यह वाद विवाद देख चुप्पी साधे हुए थे। कुछ देर में ऊषा मौर्या उठी और अधिकारियों से कहा कि अपमान करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था क्या। वह पूजा छोड़कर चली गई। पीडब्ल्यूडी के मौजूद अधिकारी हाथ जोड़े खड़े रहे।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।

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