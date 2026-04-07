यूपी में 2 विधायक कृष्णा और ऊषा आपस में भिड़ गईं, हाथ जोड़ते रहे अफसर; जानिए पूरा मामला

उत्तर प्रदेश की 2 विधायक कृष्णा और ऊषा आपस भिड़ गईं। अधिकारियों के आमंत्रण पर भाजपा और सपा विधायक पहुंची् थीं।दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। यह देख अधिकारी भी सकते में आ गए। अधिकारी हाथ जोड़े खड़े रहे।

UP News: यूपी के फतेहपुर जिले में एक कार्यक्रम के दौरान दो विधायक आपस में भिड़ गईं।खागा- नौबस्ता मार्ग के भूमि पूजन के दिन ही हंगामा हो गया। अधिकारियों के आमंत्रण पर पहुंचीं भाजपा और सपा विधायक आपस में ही भिड़ गईं। भाजपा की खागा विधायक कृष्णा पासवान ने अपनी विधानसभा बता कर हुसैनगंज से सपा विधायक ऊषा मौर्या को साथ में बैठकर पूजा करने से मना दिया। दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। यह देख अधिकारी भी सकते में आ गए। अधिकारी हाथ जोड़े खड़े रहे। सपा विधायक ऊषा मौर्या अपना अपमान बता मौके से चली गई। इसके बाद इस मामले के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सालों से खस्ताहाल खागा नौबस्ता मार्ग का निर्माण शुरू होना है। मंगलवार को खागा कस्बे में भूमि पूजन था। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खागा से भाजपा विधायक कृष्णा पासवान और हुसैनगंज से सपा विधायक ऊषा मौर्या को भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। चूंकि 13 किमी लंबे मार्ग इस मार्ग का आधा हिस्सा खागा विधानसभा में और आधा हुसैनगंज क्षेत्र में आता है। इसीलिए दोनों विधायकों को अधिकारियों ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया था। तय समय से दोनों विधायक पहुंच गईं। पूजा शुरू होनी थी। विधायक कृष्णा पासवान यजमान के रूप में बैठीं। मंत्रोच्चार के साथ आचार्यों ने पूजा शुरू कराई।

पूजा में वह अकेले ही बैठेंगी, विधायक कृष्णा पासवान बोलीं विधायक ऊषा मौर्या भी पूजा में यजमान के रूप में बैठने के लिए आगे आई तो भाजपा विधायक कृष्णा पासवान ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा की सड़क है। उनके प्रस्ताव से पास हुई है। उनकी ही विधानसभा में पूजा हो रही है, तो पूजा में वह अकेले ही बैठेंगी। इसके बाद ऊषा मौर्या भी भड़क गई।