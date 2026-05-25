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यूपी के इस जिले की ग्राम पंचायतों में भुगतान की ऐसी होड़, ग्राम प्रधानों ने 3 दिन में निकाले 4.15 करोड़ रुपए

Deep Pandey फर्रुखाबाद, हिन्दुस्तान
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यूपी की कई  ग्राम पंचायतों में भुगतान की ऐसी होड़ मची है कि तीन दिन में 4 करोड़ 15 लाख 71 हजार का भुगतान हो चुका है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि पांच साल में विकास कहां था। ग्रामीण भी यही सवाल पूछ रहे हैं।

यूपी के इस जिले की ग्राम पंचायतों में भुगतान की ऐसी होड़, ग्राम प्रधानों ने 3 दिन में निकाले 4.15 करोड़ रुपए

यूपी के फर्रुखाबाद जनपद में लगभग ग्राम पंचायतों में 26 मई को प्रधान अपनी कुर्सी से उतर जाएंगे। कुर्सी पर उतरने के अंतिम दिनों में सरकारी खजाने को खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ग्राम पंचायतों में भुगतान की ऐसी होड़ मची है कि तीन दिन में 4 करोड़ 15 लाख 71 हजार का भुगतान हो चुका है। ऐसे में यह भी सवाल उठ रहा है कि पांच साल में विकास कहां था। ग्रामीण भी यही सवाल पूछ रहे हैं। कार्यकाल के अंतिम समय में तीन दिनों में इतना बड़ा भुगतान कहीं न कहीं जांच का विषय भी हो सकता है।

जनपद में कुल 580 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें अधिकतर ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है। निदेशक पंचायती राज की ओर से मांगी गई सूचना पर पूरी रिपोर्ट दिसंबर माह में ही भेजी जा चुकी है। इसमें ग्राम पंचायतवार प्रथम बैठक की तारीख भी भेजी गयी है। दरअसल ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल निर्वाचन के बाद पहली बैठक से ही शुरू हो जाता है। शासन की ओर से अभी तक प्रशासक नियुक्त करने या कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई भी आदेश नहीं आया है। इससे पहले ही प्रधानों को लग रहा है कि वह नियत समय में ही कुर्सी से उतर जाएंगे। ऐसे में ग्राम पंचायत खातों से पैसा निकालने की होड़ लगा दी गयी है।

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जनपद की ग्राम पंचायतों में 20 मई को 9177512 रुपये, 21 मई को 16648607 और 22 मई को 15744969 रुपये का भुगतान हो चुका है। यानी 41571088 रुपये का भुगतान करा लिया गया है । ज्यादातर भुगतान नाली, सामग्री खरीद के नाम पर हुए हैं। 20 मई के बाद अचानक भुगतान बढ़ गये हैं। कई ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहां एक एक दिन में पांच-पांच लाख तक के बिल पास कर दिये गये। प्रधानों को भी लग रहा है कि 26 मई की तारीख उनके लिए लक्ष्मण रेखा बन गयी है और इसी दिन खातों की चाबी छिन सकती है। कार्यकाल खत्म होने के अंतिम दिनों में 72 घंटो में जो हुआ है उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। गत महीने में ग्राम पंचायतों में रुपये निकालने की भगदड़ नहीं मची थी। खुद ही कई प्रधान सवालों के घेरे में हैं।

आखिर क्यों मची है होड़

प्रधानों को लग रहा है कि 26 मई के बाद उनके वित्तीय अधिकार सीज हो जाएंगे। खातों का संचालन प्रशासक के पास चला जायेगा। इसी डर से आनन फानन में बचे हुये बजट को ठिकाने लगाने से जुटे हैं। कई जगह जो भुगतान कराये गये हैं वह सभी सवालों के घेरे में हैं। जांच का डर सता रहा है।

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खामियां प्रकाश में आने पर कार्रवाई

जिला पंचायत राज अधिकारी कपिल कुमार ने बताया कि ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को खत्म होने को लेकर अभी कोई दिशा निर्देश शासन स्तर से नहीं मिले हैं। फिर भी यदि कहीं पर किसी ग्राम पंचायत में कोई खामियां प्रकाश में आती है तो इस पर बड़ी कार्रवाई होगी।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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