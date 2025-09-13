ससुर को गोली मार दामाद बाढ़ के पानी में घुसा, डूबने लगा तो गांव वालों ने बचाई जान

यूपी में दामाद ने ससुर को गोली मार दी, जिसे वह घायल हो गए। हमलावर ने उनके बड़े भाई पर भी फायर किया, लेकिन वह बाल बाल बच गए। भागने के लिए आरोपी दामाद बाढ़ के पानी में घुस गया। वह डूबने लगा। जिसे ग्रामीणों ने बचाया।

यूपी में फर्रुखाबाद के कंपिल में दूंदेमई गांव में दामाद ने ससुर को गोली मार दी, जिसे वह घायल हो गए। हमलावर ने उनके बड़े भाई पर भी फायर किया, लेकिन वह बाल बाल बच गए। भागने के लिए आरोपी दामाद बाढ़ के पानी में घुस गया। वह डूबने लगा। जिसे ग्रामीणों ने बचाया। इस दौरान पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्त में ले लिया।

जानकारी के अनुसार गांव दूंदेमई निवासी मायाराम शाक्य शुक्रवार दोपहर कंपिल स्थित ग्यारह मंजिल मंदिर के पास बैठे थे। उसी दौरान गांव तलफी नगला निवासी दामाद ने रंजिश को लेकर उन पर तमंचे से फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। आरोपित दामाद ने दोबारा फायर करने के लिए तमंचा ताना, तभी राहगीरों ने उसे दौड़ा दिया। भागते समय आरोपी के पास से कुछ कारतूस गिर पड़े। इसके बाद अटैना मार्ग पर मिले उसने अपने ससुर रक्षपाल पर गोली चला दी। गोली लगने से रक्षपाल गंभीर रूप से घायल हो गए।

ग्रामीणों ने परिजनों की मदद से उन्हें सीएचसी कायमगंज पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने एक्सरे एडवाइज के लिए लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी बाढ़ के पानी में घुस गया। गहरे पानी में जाने से वह डूबने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बाहर निकाल लिया। पुलिस ने आरोपित दामाद को हिरासत में लेकर सीएचसी भिजवाया।