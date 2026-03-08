Hindustan Hindi News
सिर पर वार कर पत्नी की हत्या, भाई ने खोला राज- पति ने पहले भी की थी हत्या की कोशिश

Mar 08, 2026 06:48 am IST
यूपी के फर्रुखाबाद शहर से सटे प्रेमनगर गांव में शनिवार सुबह घरेलू विवाद में पति ने पत्नी के सिर पर टकोरा (कुल्हाड़ी नुमा हथियार) से हमला कर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।

यूपी के फर्रुखाबाद शहर से सटे प्रेमनगर गांव में शनिवार सुबह घरेलू विवाद में पति ने पत्नी के सिर पर टकोरा (कुल्हाड़ी नुमा हथियार) से हमला कर मार डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जेठ और देवर को निगरानी में लेकर पूछताछ कर रही है।

प्रेमनगर निवासी विजय कोरी का शनिवार सुबह 10:30 बजे के करीब अपनी पत्नी शिवानी से विवाद हो गया। बात बढ़ी तो गुस्से में आकर विजय ने टकोरा से पत्नी के सिर पर प्रहार कर दिया। इससे वह लहुलुहान होकर गिर पड़ी। परिजन शिवानी को लेकर सीएचसी पहुंचे। जहां डॉक्टर ने हालत को गंभीर देखते हुए उसे लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। लोहिया अस्पताल में डॉ. प्रदीप राजपूत ने शिवानी को मृत घोषित कर दिया। जेठ विकास ने बताया कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। शिवानी का मायका घसिया चिलौली गांव में है।

जानकारी पाकर भाई रजत व परिवार से अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बहनोई पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जेठ और देवर को निगरानी में ले लया है। चौकी इंचार्ज बलवीर सिंह ने बताया कि जांच पड़ताल में सामने आया कि सास-बहू के बीच घर में विवाद हुआ तभी पति ने शिवानी के सिर पर टकोरे से वार किया। जिससे उसकी मौत हो गई। पति की तलाश की जा रही है।

होली से पहले ही लाया घर अक्सर करता था मारपीट

शिवानी की जिस निर्ममतापूर्वक हत्या की गयी है उससे आस पास के लोग भी सन्न हैं। आए दिन पति उसके साथ मारपीट करता था और मायके वालों पर घर बनवाकर देने का दबाव बना रहा था। अब जब वारदात हुयी तो ऐसे में मायके वाले खुलकर आरोप लगा रहे हैं। प्रेमनगर निवासी विजय कुमार ने शनिवार की सुबह 22 वर्षीय पत्नी शिवानी को जिस तरह से ठिकाने लगाया उससे आसपास के लोग भी गुस्से में हैं। शिवानी का मायका घसिया चिलौली गांव में है।

उसके भाई रजत ने बताया कि बहन की शादी करीब चार वर्ष पहले विजय के साथ की थी। शादी के बाद दोनों पानीपत की एक फैक्ट्री में काम करते थे। करीब एक माह पहले बहन कुकर से जल गई थी । जब हम लोगों को पता चला तो मायके बुला लाये थे। इस बीच उसका पति ग्वालियर में नौकरी करने चला गया था। होली से आठ दिन पहले वह घर आया और बहन शिवानी को ससुराल ले गया था। रजत ने बताया कि 3 मार्च को बड़े भाई शिवा के ससुर का निधन हो गया था इस पर बहन मायके से आयी थी और अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद 4 मार्च को परिवार के लोग घर लौटकर आये थे उसी दिन शिवानी अपनी ससुराल चली गयी थी।

पांच मार्च को वह अपने पति के साथ मायके में एक जन्मदिनके कार्यक्रम में शामिल होने आयी थी। पति उस दिन चला गया था जबकि शिवानी मायके में ही रुक गई थी। छह मार्च की सुबह बहनोई उसे आकर बुला ले गये थे। 7 मार्च को बहन के साथ मारपीट की गयी जिससे बहन की मौत हुयी है। उसका कहना है कि बहन के पति को इस बात से भी नाराजगी थी कि बहन बड़े भाई के ससुर के यहां क्यों गयी थी जिसको लेकर विवाद भी हुआ था। उसने आरोप लगाया कि बहनोई पहले भी बहन के साथ मारपीट कर चुके हैं। दहेज में मकान बनवाने की मांग कर दबाव बनाते थे।

घटना से शिवानी की मां सुनीता देवी, पिता व परिवार के अन्य लोग परेशान हैं। उसकी एक बहन और तीन भाई घटना से काफी दुखी हैं। ग्वालियर मे विजय तंबाकू का काम करते हैं। मायके वालो का कहना है कि इसमें वह मुकदमा दर्ज कराकर कड़ी कार्रवाई करायेंगे जिससे कि इन लोगों को सजा मिल सके। वहीं दूसरी ओर घटना को देखते हुये मंडी चौकी प्रभारी बलवीर सिंह पुलिस के साथ लोहिया अस्पताल पहुंचे। शिवानी के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

