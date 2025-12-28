पुलिस करती है परेशान, दबाव में कर रहा आत्महत्या... प्रताड़ना का आरोप लगा युवक ने दी जान

संक्षेप: यूपी के फर्रुखाबाद में मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तमंचा रखने के वांछित ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली। घर के बाहर पेड़ पर लटके मिले शव को परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही उतार लिया।

यूपी के फर्रुखाबाद में मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तमंचा रखने के वांछित ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली। घर के बाहर पेड़ पर लटके मिले शव को परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही उतार लिया। मामले में वांछित का एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कहा कि वांछित अनपढ़ था। ऐसे में उसके सुसाइड नोट की जांच की जा रही है।

तमंचा रखने में वांछित नगला माना गांव निवासी 42 वर्षीय प्रमोद कुमार शुक्रवार देर शाम बहन अनीता के घर से लौटे। शनिवार सुबह जब उनकी पत्नी मालती जागीं तो पति प्रमोद घर में नहीं दिखे। जब पत्नी बाहर आईं तो देखा पति बबूल के पेड़ पर फांसी के फंदे से झूल रहे थे। परिवार के लोगों ने फांसी के फंदे पर झूल रहे प्रमोद के शव को पेड़ से नीचे उतार लिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहां परिजनों ने कर्मियों पर एक हजार रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इधर मामले में एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि मैं प्रमोद कुमार टीवी का मरीज हूं। हमें हर दिन पुलिस परेशान करती है। पुलिस के दबाव के वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं।