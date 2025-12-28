Hindustan Hindi News
पुलिस करती है परेशान, दबाव में कर रहा आत्महत्या... प्रताड़ना का आरोप लगा युवक ने दी जान

संक्षेप:

यूपी के फर्रुखाबाद में मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तमंचा रखने के वांछित ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली। घर के बाहर पेड़ पर लटके मिले शव को परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही उतार लिया।

Dec 28, 2025 12:23 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, फर्रुखाबाद
यूपी के फर्रुखाबाद में मेरापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में तमंचा रखने के वांछित ने पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली। घर के बाहर पेड़ पर लटके मिले शव को परिजनों ने पुलिस के आने से पहले ही उतार लिया। मामले में वांछित का एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कहा कि वांछित अनपढ़ था। ऐसे में उसके सुसाइड नोट की जांच की जा रही है।

तमंचा रखने में वांछित नगला माना गांव निवासी 42 वर्षीय प्रमोद कुमार शुक्रवार देर शाम बहन अनीता के घर से लौटे। शनिवार सुबह जब उनकी पत्नी मालती जागीं तो पति प्रमोद घर में नहीं दिखे। जब पत्नी बाहर आईं तो देखा पति बबूल के पेड़ पर फांसी के फंदे से झूल रहे थे। परिवार के लोगों ने फांसी के फंदे पर झूल रहे प्रमोद के शव को पेड़ से नीचे उतार लिया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यहां परिजनों ने कर्मियों पर एक हजार रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इधर मामले में एक सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि मैं प्रमोद कुमार टीवी का मरीज हूं। हमें हर दिन पुलिस परेशान करती है। पुलिस के दबाव के वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं।

मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि मृतक प्रमोद कुमार के खिलाफ 2019 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। न्यायालय में वह हाजिर नहीं हो रहा था। इस पर न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किया गया था। 19 दिसंबर को थाना मेरापुर पुलिस ने उसकी तलाश की पर वह नहीं मिला। प्रमोद की मौत के बाद सोशल मीडिया पर जो सुसाइड नोट वायरल हो रहा है। वह पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए किया गया है। प्रमोद लिखना-पढ़ना ही नहीं जानता था।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
