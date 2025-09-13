कंप्यूटर सेंटर की आड़ में छात्रा से रेप और ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाया

यूपी में फर्रुखाबाद के कंपिल में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल किए जाने के मामले में पुलिस ने कंप्यूटर सेंटर संचालक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों ने छात्रा से धर्म परिवर्तन कर निकाह का भी दबाव बनाया

यूपी में फर्रुखाबाद के कंपिल में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल किए जाने के मामले में पुलिस ने कंप्यूटर सेंटर संचालक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों ने छात्रा से धर्म परिवर्तन कर निकाह का भी दबाव बनाया और कई बार रेप किया। मामले में पुलिस की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार बुधवार को क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 19 वर्षीय छात्रा ने क्षेत्राधिकारी को तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ कम्पिल कस्बे में एक कंप्यूटर सेंटर पर कोर्स कर रही थी। इसी दौरान सेंटर संचालक सलमान, शीबू और अनस ने उसे कंप्यूटर सिखाने के बहाने अलग कमरे में बुलाया। आरोपितों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान घटना का वीडियो भी बना लिया गया।

पीड़िता के अनुसार, होश में आने पर आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने पर मजबूर किया और इसके बाद कई बार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने कोचिंग जाना बंद कर दिया तो आरोपी उसके कॉलेज तक पहुंचकर दबाव बनाने लगे। यहां तक कि रास्ता रोककर परेशान किया और धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बनाया।