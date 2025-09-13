UP Farrukhabad Girl Raped Blackmailed forced to illegally change religion and get married कंप्यूटर सेंटर की आड़ में छात्रा से रेप और ब्लैकमेल, धर्म परिवर्तन कर निकाह का दबाव बनाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Farrukhabad Girl Raped Blackmailed forced to illegally change religion and get married

Srishti Kunj संवाददाता, फर्रुखाबादSat, 13 Sep 2025 11:54 AM
यूपी में फर्रुखाबाद के कंपिल में कंप्यूटर सेंटर की आड़ में छात्रा से दुष्कर्म और ब्लैकमेल किए जाने के मामले में पुलिस ने कंप्यूटर सेंटर संचालक समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपितों ने छात्रा से धर्म परिवर्तन कर निकाह का भी दबाव बनाया और कई बार रेप किया। मामले में पुलिस की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है।

जानकारी के अनुसार बुधवार को क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 19 वर्षीय छात्रा ने क्षेत्राधिकारी को तहरीर दी थी, जिसमें बताया कि वह इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ कम्पिल कस्बे में एक कंप्यूटर सेंटर पर कोर्स कर रही थी। इसी दौरान सेंटर संचालक सलमान, शीबू और अनस ने उसे कंप्यूटर सिखाने के बहाने अलग कमरे में बुलाया। आरोपितों ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को बेहोश कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान घटना का वीडियो भी बना लिया गया।

पीड़िता के अनुसार, होश में आने पर आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने पर मजबूर किया और इसके बाद कई बार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने कोचिंग जाना बंद कर दिया तो आरोपी उसके कॉलेज तक पहुंचकर दबाव बनाने लगे। यहां तक कि रास्ता रोककर परेशान किया और धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए दबाव बनाया।

छात्रा ने बताया कि परिजनों को जानकारी देने पर आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। हाल ही में आरोपियों में से एक का मोबाइल उनके घर पर गिर गया, जिससे पूरा मामला उजागर हुआ। पुलिस ने तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दबिश दी जा रही है। आरोपियों को पकड़कर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

