Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Farrukhabad DCM Fell in ramganga river from Bridge Breaking Railing
हाईवे पर रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में गिरा डीसीएम, रात के अंधेरे में चला बचाव कार्य

हाईवे पर रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में गिरा डीसीएम, रात के अंधेरे में चला बचाव कार्य

संक्षेप: यूपी में मंगलवार की देर रात भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक डीसीएम नदी में जा गिरा। इटावा-बरेली हाईवे पर मंगलवार आधी रात एक डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में जा गिरा।

Wed, 19 Nov 2025 06:05 AMSrishti Kunj संवाददाता, फर्रुखाबाद
share Share
Follow Us on

यूपी में मंगलवार की देर रात भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक डीसीएम नदी में जा गिरा। इटावा-बरेली हाईवे पर मंगलवार आधी रात एक डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में जा गिरा। जिस स्थान पर डीसीएम पानी में गिरा है वहां की गहराई 25 फीट से अधिक बताई जा रही है। वन विभाग के एक कर्मचारी की सूचना पर शाहजहांपुर के अल्लागंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। अंधेरा और गहराई अधिक होने से राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कत आ रही हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वन विभाग के कर्मचारी मऊ शाहजहांपुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि रामगंगा नदी में डीसीएम के गिरने की जानकारी उन्हें हुल्लापुर चौराहे पर एक ट्रक चालक ने रात करीब 10:30 बजे दी थी। इसके बाद इसकी जानकारी यूपी 112 टीम को दी गई। कुछ ही देर में अल्लापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ देर तक वाहन के टायर दिख रहे थे लेकिन बाद में वह पूरी तरह से डूब गया।

ये भी पढ़ें:यूपी के प्राइमरी शिक्षकों पर अब ऐसे ही नहीं हो जाएगा ऐक्शन; सभी BSA को आदेश जारी

अल्लागंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि जानकारी की जा रही है कि नदी में कौन सा वाहन गिरा है। नाव मंगाकर तलाश कराई जा रही है। अंधेरा होने की वजह से काफी दिक्कतें जा रही हैं। रात में ही बचाव कार्य चलाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य के साथ ही मामले में जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अंधेरे के कारण बचाव में समय लगा। वहीं, हाईवे पर जाम की स्थिति न बने इसके लिए पुलिस ने रास्ता खुलवाने के भी इंतजाम रखे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Farrukhabad Kannauj News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |