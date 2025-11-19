हाईवे पर रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में गिरा डीसीएम, रात के अंधेरे में चला बचाव कार्य
संक्षेप: यूपी में मंगलवार की देर रात भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक डीसीएम नदी में जा गिरा। इटावा-बरेली हाईवे पर मंगलवार आधी रात एक डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में जा गिरा।
यूपी में मंगलवार की देर रात भीषण हादसा हो गया। हादसे में एक डीसीएम नदी में जा गिरा। इटावा-बरेली हाईवे पर मंगलवार आधी रात एक डीसीएम पुल की रेलिंग तोड़कर रामगंगा नदी में जा गिरा। जिस स्थान पर डीसीएम पानी में गिरा है वहां की गहराई 25 फीट से अधिक बताई जा रही है। वन विभाग के एक कर्मचारी की सूचना पर शाहजहांपुर के अल्लागंज थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। अंधेरा और गहराई अधिक होने से राहत एवं बचाव कार्य में दिक्कत आ रही हैं।
वन विभाग के कर्मचारी मऊ शाहजहांपुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि रामगंगा नदी में डीसीएम के गिरने की जानकारी उन्हें हुल्लापुर चौराहे पर एक ट्रक चालक ने रात करीब 10:30 बजे दी थी। इसके बाद इसकी जानकारी यूपी 112 टीम को दी गई। कुछ ही देर में अल्लापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ देर तक वाहन के टायर दिख रहे थे लेकिन बाद में वह पूरी तरह से डूब गया।
अल्लागंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि जानकारी की जा रही है कि नदी में कौन सा वाहन गिरा है। नाव मंगाकर तलाश कराई जा रही है। अंधेरा होने की वजह से काफी दिक्कतें जा रही हैं। रात में ही बचाव कार्य चलाया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य के साथ ही मामले में जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि अंधेरे के कारण बचाव में समय लगा। वहीं, हाईवे पर जाम की स्थिति न बने इसके लिए पुलिस ने रास्ता खुलवाने के भी इंतजाम रखे।