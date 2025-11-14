कार पर चढ़कर खूब उड़ाए नोट, लूटने वालों में मची होड़, सड़क के दोनों ओर काफी देर तक भीषण जाम

संक्षेप: यूपी के फर्रुखाबाद में एक कार पर चढ़कर कुछ लोगों ने खूब नोट उड़ाए। बीच सड़क पर नोट लूटने वालों की होड़ लग गई। लोगों में धक्का-मुक्की भी हुई। सड़क के दोनों ओर काफी देर तक भीषण जाम लग गया।

यूपी के फर्रुखाबाद में शहर के बढ़पुर क्षेत्र में बुधवार रात एक बारात में कार पर चढ़कर कुछ लोगों ने खूब नोट उड़ाए। बीच सड़क पर नोट लूटने वालों की होड़ लग गई। कईयों में धक्का-मुक्की भी हुई। सड़क के दोनों ओर काफी देर तक भीषण जाम लग गया। गुरुवार को नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। नोट लूटाने वालों की पहचान की जा रही है।

आवास विकास स्थित एक गेस्ट हाउस से बुधवार रात बारात निकलते समय अचानक हंगामा खड़ा हो गया। बारात जैसे ही बाहर निकली, कार की छत पर चढ़े कुछ बारातियों ने हुड़दंग करते हुए नोट उड़ाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मौके पर अफरातफरी फैल गई। नोट गिरते ही उन्हें लपकने लगे। इस दौरान कई लोग आपस में धक्का मुक्की हो गए। राहगीर भी मौके पर पहुंचकर नोट बटोरने में लग गए। करीब देर तक सड़क पर हुड़दंग जैसा माहौल बना रहा।

इस भीड़ और हंगामे के कारण सड़क के दोनों ओर गड़ियों की लंबी लाइन लग गई। भीषण जाम लग गया। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जो गुरुवार भर चर्चाओं में रहा।