यूपी में इस पहचान पत्र से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, बनाने के लिए गांव-गांव चलेगा अभियान

यूपी में इस पहचान पत्र से मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, बनाने के लिए गांव-गांव चलेगा अभियान

संक्षेप:

यूपी में काश्तकार को किसान पहचान पत्र से ही अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने नए वर्ष से इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर गांव-गांव अभियान चलाया जा्एगा।

Dec 04, 2025 09:08 pm IST
उत्तर प्रदेश में काश्तकारों को किसान पहचान पत्र से ही अब सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने नए वर्ष से इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत टीमें गांव में जाकर किसान पहचान पत्र बनाने का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश में नए साल से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।

एग्रीस्टैक योजना से किसानों के पंजीकृत मोबाइल पर संदेश भेजे जा रहे हैं, ताकि वे किसान पहचान पत्र जल्द बनवा लें। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने वाले पंजीकृत किसानों की कुल संख्या 2.48 करोड़ है। अधिक संख्या को देखते हुए कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग के कर्मियों को भी इस काम में लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन दोनों विभागों की संयुक्त टीमें गांवों में जाकर कैंप लगाकर किसान पहचान पत्र बनाएंगी।

2.48 करोड़ किसानों का पहचान पत्र बनाया जाएगा

पहले चरण में पीएम सम्मान निधि पाने वाले 2.48 करोड़ किसानों का पहचान पत्र बनाया जाएगा, क्योंकि इनके रिकार्ड व डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। शेष करीब 14 लाख ऐसे किसान हैं, जिनका या तो पंजीकरण नहीं हो सका है या तकनीकी कारणों से सूची में नाम नहीं जुड़ पाया है। ऐसे किसानों को केंद्र व राज्य सरकार प्राथमिकता पर पहचान पत्र बनाने के निर्देश दिए हैं। कृषि निदेशक डा. पंकज त्रिपाठी ने बताया कि ब्लाक व तहसील स्तर पर कैंप लागाकर पहचान पत्र बनाने के काम किया जाएगा। इसके लिए पंजीकृत किसानों के मोबाइल पर संदेश भेजना शुरू कर दिया गया है।

