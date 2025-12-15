मां के पास सोए 10 माह के बच्चे का अपहरण, घर में दरवाजा नहीं होने से उठा ले गए बदमाश
यूपी के फरीदपुर में मां के पास सो रहे 10 माह के बच्चे के अपहरण की घटना सामने आई है। मां की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया है।
यूपी के फरीदपुर में मां के पास सो रहे 10 माह के बच्चे के अपहरण की घटना सामने आई है। मां की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने पड़ोसी युवक पर बच्चे के अपहरण का आरोप लगाया है। फरीदपुर के रेशम बाग कॉलोनी निवासी रूपराम प्लाइवुड फैक्ट्री में काम करते हैं।
पुलिस के मुताबिक शनिवार रात रूपराम और उनकी पत्नी अनीता देवी घर में सोए हुए थे। अनीता के पास उनका 10 माह का बेटा कुश भी सो रहा था। अनीता के अनुसार सुबह करीब चार बजे उसकी आंख खुली तो कुश उनके पास से गायब था। महिला ने शोर मचाते हुए पति को उठाया। दंपति ने पूरी कॉलोनी में बच्चे को तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद दोनों थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने अपहरण के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है।
अनीता ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला धर्म विशेष का युवक उनके बच्चे पर नजर रखता था। वह कई बार चोरी के आरोप में पकड़ा जा चुका है। उसी ने उनका बच्चा चोरी करके बेच दिया है। अनीता का कहना है कि उनके घर के दरवाजे पर किबाड़े नहीं है। वह ईंटें लगाकर दरवाजे को बंद करती हैं। जब वह उठीं तो दरवाजे की ईंटें हटी हुई थीं। कुश अपने दो भाइयों में छोटा है। इस मामले में इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द बच्चे को ढूंढ निकाला जाएगा।
परिवार में कोहराम
मां के पास सो रहे 10 माह के बच्चे को खोजने के लिए डॉग स्क्वायड, क्राइम ब्रांच, एवं फिंगरप्रिंट टीमों को लगाया गया है। फरीदपुर के रेशम बाग के रहने वाले रूपराम प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। बच्चे कुश के गायब होने के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फरीदपुर इंस्पेक्टर ने बच्चे को खोजने के लिए कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है।
सूचना मिलते ही फिंगरप्रिंट टीम को बुलाया गया। उन्होंने मौके से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची। थाना पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच टीम ने पूरे इलाके में काॅबिंग की। लेकिन मासूम को नहीं खोजा जा सका। बच्चे की मां अनीता देवी का कहना है कि पड़ोस के धर्म विशेष का युवक कई बार चोरी के मुकदमे में पकड़ा जा चुका है। वह बच्चे को रोज गलत निगाहों से देखता था। एक दिन पहले वह घर भी आया था।