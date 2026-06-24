यूपी: बिजली बिल में की गई एक्स्ट्रा वसूली गलत, नियामक आयोग ने का फैसला

पिछले 14 महीने से गलत फार्मूले के आधार पर बिजली उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार की वसूली की जा रही थी। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत दी है। स्पष्ट हो गया है कि उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार से राहत मिलेगी।

UP News : नियामक आयोग ने जून के बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली पर फैसला सुनाते हुए इसे गलत बताया है। यही नहीं पावर कॉरपोरेशन के जवाब के आधार पर पिछले साल अप्रैल से ही हो रही वसूली को गलत ठहरा दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद जुलाई में भी प्रस्तावित 10 प्रतिशत वसूली स्वत: निरस्त हो जाएगी। पावर कॉरपोरेशन ने साफ किया था कि पुराने बकाए के भुगतान की रकम जोड़ने के बाद अधिभार की गणना की गई है। नियामक आयोग ने पुराना बकाया जोड़ने को गलत बताते हुए पावर कॉरपोशन से इस मामले में जवाब मांगा था।

नियामक आयोग के इस फैसले से साफ हुआ है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन पिछले 14 महीने से गलत फार्मूले के आधार पर उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार वसूलता रहा है। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को किसी तरह की गलती न करते हुए नियम-कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत दी है। आायोग ने कहा है कि किसी भी महीने में बिजली खरीदने और ट्रांसमिशन (पारेषण) शुल्क के आधार पर ही ईंधन अधिभार तय किया जा सकता है और उपभोक्ताओं से वसूला जा सकता है। किसी भी दूसरे महीने की देनदारी या फिर समायोजन को अधिभार तय करने के फार्मूले में शामिल नहीं किया जा सकता।

उपभोक्ताओं के पैसे वापस करना चुनौती नियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार से राहत मिलेगी। हालांकि ईंधन अधिभार शुल्क की गणना गलत ठहराए जाने के बाद अब उपभोक्ताओं से हुई अतिरिक्त वसूली को वापस कराना नियामक आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि परिषद इस मुद्दे को नियामक आयोग के समक्ष लोक महत्व याचिका के माध्यम से लेकर गई थी।