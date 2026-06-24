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यूपी: बिजली बिल में की गई एक्स्ट्रा वसूली गलत, नियामक आयोग ने का फैसला

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
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पिछले 14 महीने से गलत फार्मूले के आधार पर बिजली उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार की वसूली की जा रही थी। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत दी है। स्पष्ट हो गया है कि उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार से राहत मिलेगी।

यूपी: बिजली बिल में की गई एक्स्ट्रा वसूली गलत, नियामक आयोग ने का फैसला

UP News : नियामक आयोग ने जून के बिजली बिल में अतिरिक्त वसूली पर फैसला सुनाते हुए इसे गलत बताया है। यही नहीं पावर कॉरपोरेशन के जवाब के आधार पर पिछले साल अप्रैल से ही हो रही वसूली को गलत ठहरा दिया है। आयोग के इस फैसले के बाद जुलाई में भी प्रस्तावित 10 प्रतिशत वसूली स्वत: निरस्त हो जाएगी। पावर कॉरपोरेशन ने साफ किया था कि पुराने बकाए के भुगतान की रकम जोड़ने के बाद अधिभार की गणना की गई है। नियामक आयोग ने पुराना बकाया जोड़ने को गलत बताते हुए पावर कॉरपोशन से इस मामले में जवाब मांगा था।

नियामक आयोग के इस फैसले से साफ हुआ है कि पावर कारपोरेशन प्रबंधन पिछले 14 महीने से गलत फार्मूले के आधार पर उपभोक्ताओं से ईंधन अधिभार वसूलता रहा है। विद्युत नियामक आयोग ने इस पर नाराजगी जताते हुए प्रबंधन को किसी तरह की गलती न करते हुए नियम-कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत दी है। आायोग ने कहा है कि किसी भी महीने में बिजली खरीदने और ट्रांसमिशन (पारेषण) शुल्क के आधार पर ही ईंधन अधिभार तय किया जा सकता है और उपभोक्ताओं से वसूला जा सकता है। किसी भी दूसरे महीने की देनदारी या फिर समायोजन को अधिभार तय करने के फार्मूले में शामिल नहीं किया जा सकता।

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उपभोक्ताओं के पैसे वापस करना चुनौती

नियामक आयोग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार से राहत मिलेगी। हालांकि ईंधन अधिभार शुल्क की गणना गलत ठहराए जाने के बाद अब उपभोक्ताओं से हुई अतिरिक्त वसूली को वापस कराना नियामक आयोग के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि परिषद इस मुद्दे को नियामक आयोग के समक्ष लोक महत्व याचिका के माध्यम से लेकर गई थी।

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आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया था

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने जून में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार वसूलने के आदेश पर आपत्ति उठाते हुए आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया था। उनका कहना था कि मार्च की वास्तविक बिजली खरीद लागत के साथ ही साथ करीब 1400 करोड़ रुपए के पुराने बकाया दावों और पहले की अवधि की देनदारियों को भी जोड़ दिया गया जो कि कानून और नियामकीय व्यवस्था के विपरीत है।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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