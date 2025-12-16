Hindustan Hindi News
UP Expressways Urban Villages to get Township developed with school colleges Hospitals
यूपी में एक्सप्रेसवे व शहरी गांवों में बसेंगी टाउनशिप, स्कूल-कॉलेज व अस्पताल संग ये सुविधाएं

संक्षेप:

Dec 16, 2025 12:51 pm ISTSrishti Kunj शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ
यूपी के शहरों में तेजी से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2047 तक शहरी आबादी छह करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो जाएगी, जो करीब 50 प्रतिशत होगी। इसलिए शहरों में लोगों के रहने के लिए और अधिक मकान की जरूरत होगी। इसको ध्यान में रखते हुए आवास विभाग एक्सप्रेसवे और शहरी सीमा से सटे हुए गांवों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाएगी। टाउनशिप में स्कूल, कॉलेज व अस्पताल भी होंगे।

आवास विभाग ने विकसित उत्तर प्रदेश-2047 के लिए अपना विजन डाक्यूमेंट प्रस्तुत किया है। इसमें बताया गया है कि शहरी लोगों की आवासीय जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने और जीवंत पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए हैरिटेज स्थलों का जीर्णोद्धार करते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:ग्रामीण पर्यटन सर्किट से जुड़ेंगे लखनऊ, प्रयागराज काशी, आगरा और बुंदेलखंड

स्थानीय आर्थिक विकास और टिकाऊपन को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि के अधिकतम उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मिश्रित भूउपयोग, ट्रांजिड ओरिएंटेड और वर्टिल विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सभी शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश के शहरों को निवास, कार्य, मनोरंजन और भ्रमण के लिए सबसे पंसदीदा स्थल बनाने पर जोर दिया जाएगा।

नई टाउनशिप में लोगों के रहने के साथ अन्य सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। इसीलिए 100 एकड़ से लेकर 200 एकड़ से अधिक भूमि पर नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जाएगी। इसमें सभी तरह की सुविधाएं होंगी। इसकी खासियत यह होगी कि यह पूरी तरह से नई, अविकसित भूमि (कृषि भूमि) पर बसाई जाएगी, इसमें कोई पुराना निर्माण नहीं होगा। इससे आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और योजनाबद्ध शहर का निर्माण होगा है, जो अच्छी जीवनशैली, स्मार्ट सुविधाएं और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला होगा। यूपी में अभी केवल अयोध्या में इस तरह की ग्रीनफील्ड टाउनशिप बसाई जा रही है।

