UP Exit Poll 2024 live: यूपी में अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी, कुछ देर में आएगा एग्जिट पोल
UP Exit Poll live: यूपी की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग चल रही है। इस बीच सभी की नजरें एग्जिट पोल पर लगी हुई हैं। वोटिंग छह बजे खत्म होगी। इसके आधे घंटे बाद एग्जिट पोल शुरू होंगे।

Published By: Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Sat, 1 Jun 2024 3:11 PM UP Exit Poll live: यूपी की 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग चल रही है। शाम छह बजे तक वोटिंग होगी। छह बजे तक जो लोग मतदान केंद्र में पहुंच जाएंगे उनको वोट देने का अधिकार होगा। इसके बाद एग्जिट पोल का दौर शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बार छह की जगह साढ़े छह बजे तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई हुई है। ऐसे समय पहला डाटा साढ़े छह बजे के बाद ही आ सकेगा। यूपी के सभी 80 सीटों के एग्जिट पोल की तैयारी टीवी चैनलों ने कर रखी है। इस एग्जिट पोल से पहले विभिन्न चुनाव विश्लेषकों ने अपनी गणना के अनुसार भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और सपा-कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन को सीटों का अनुमान लगाया है। Sat, 01 Jun 2024 03:11 PM Sat, 01 Jun 2024 03:11 PM UP Exit Poll live: साढ़े छह से पहले एग्जिट पोल दिखाने पर सजा UP Exit Poll live: यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल तथा ओपिनियन पोल पर लगाये गये प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की उप-धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा उप चुनाव से संबंधित एग्जिट पोल तथा ओपिनियन पोल पर शनिवार पहली जून को शाम साढ़े छह बजे तक पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। Sat, 01 Jun 2024 03:02 PM Sat, 01 Jun 2024 03:02 PM UP Exit Poll live: प्रशांत किशोर का दावा, पिछली बार से ज्यादा जीत रही बीजेपी UP Exit Poll live: राजनीति विश्लेषक प्रशांत किशोर ने एग्जिट पोल से पहले दावा किया है कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा सीटें जीत रही है। बीजेपी पिछली बार 303 सीटें जीती थी। प्रशांत ने कहा कि इस बार भी बीजेपी 303 या इससे कुछ ज्यादा सीटें जीत कर सरकार बनाएगी। उन्होंने पूर्वी और दक्षिणी राज्यों में बीजेपी के वोट प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना बताई है। Sat, 01 Jun 2024 02:59 PM Sat, 01 Jun 2024 02:59 PM UP Exit Poll live: यूपी में बीजेपी को मिली थीं 62 और सपा को पांच सीटें UP Exit Poll live: यूपी में यूपी में पिछली बार बीजेपी को 62 सीटें मिली थीं। बहुजन समाज पार्टी को दस और समाजवादी पार्टी को पांच सीटें मिली थीं। दो सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल को और एक सीट कांग्रेस को मिली थी। पूरे देश की बात करें तो बीजेपी के खाते में 303 सीटें थीं। कांग्रेस को केवल 52 सीटों पर जीत हासिल हो सकी थी। टीएमसी को 22 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू को 16 सीटें मिली थीं। Sat, 01 Jun 2024 02:56 PM Sat, 01 Jun 2024 02:56 PM UP Exit Poll live: कांग्रेस ने कर रखा है बहिष्कार, टीवी चैनल पर नहीं रहेंगे प्रवक्ता UP Exit Poll live: कांग्रेस ने चैनलों पर आने वाले एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रखा है। कांग्रेस के प्रवक्ता एग्जिट पोल के दौरान टीवी चैनलों पर नहीं रहेंगे। एग्जिट पोल के बहिष्कार की घोषणा के बाद भाजपा के निशाने पर कांग्रेस आई हुई है। अमित शाह ने भी हमला किया तो पवन खेड़ा ने जवाब दिया है। लिखा कि अमित शाह जी, आप आज एग्जिट पोल पर खुशियां मना लीजिए, हम 4 तारीख को रिजल्ट आने पर खुशियां मना लेंगे। इससे पहले अमित शाह ने कांग्रेस के एग्जिट पोल डिबेट में भाग ना लेने के फैसले को लेकर उन पर डर कर भागने का आरोप लगाया था।