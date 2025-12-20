दूसरी शादी के बाद शॉपिंग करने निकली महिला गिरफ्तार, पहले पति की आत्महत्या का बनी कारण

संक्षेप: यूपी में इटावा के सैफई में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को उसकी दूसरी शादी के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश कर महिला को जेल भेज दिया है।

यूपी में इटावा के सैफई में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को उसकी दूसरी शादी के दूसरे ही दिन गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के बाद कोर्ट में पेश कर महिला को जेल भेज दिया है। चार महीने पहले पारिवारिक कलह और उत्पीड़न से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली थी।

वैदपुरा के नगला बरी गांव निवासी श्रीदेवी ने सैफई थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि उनके 33 वर्षीय बेटे उमेश कुमार की शादी सिंकी से हुई थी। शादी के बाद से ही उमेश को पत्नी सिंकी और उसके मायके पक्ष के लोगों द्वारा लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। तंग आकर इसी साल चार अगस्त को उमेश कुमार ने आत्महत्या कर ली। जांच के दौरान मृतक के मोबाइल फोन से कुछ कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे।

मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही आरोपी सिंकी पुलिस गिरफ्त से दूर थी। इसी बीच दो दिन पहले आरोपी महिला सिंकी ने चोरी-छिपे बढ़पुरा क्षेत्र के गांव निवासी एक युवक से दूसरी शादी कर ली। प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र राठी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी महिला शादी के बाद खरीदारी के लिए बाहर निकली है। इस पर पुलिस टीम ने शुक्रवार को पड़रपुरा गांव में एक दुकान के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया।