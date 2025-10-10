UP Etawah saifai Akhilesh Yadav on Mulayam Singh Yadav Third Death Anniversary announced memorial सैफई में एक मंच पर यादव परिवार, अखिलेश ने की मुलायम सिंह का स्मारक बनाने की घोषणा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
सैफई में एक मंच पर यादव परिवार, अखिलेश ने की मुलायम सिंह का स्मारक बनाने की घोषणा

मुलायम सिंह यादव की तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश यादव ने यूपी के सैफई में पिता को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सैफई में एक मंच पर पूरा यादव परिवार एकजुट दिखा। अखिलेश यादव ने सैफई में मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पर उनका स्मारक बनाने की घोषणा की है।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, सैफईFri, 10 Oct 2025 02:07 PM
सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तृतीय पुण्यतिथि के मौके पर शुक्रवार को यूपी के सैफई में कार्यक्रम का आयोजन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ सैफई में समाधि स्थल पहुंचे और पुष्प अर्पित किए। सैफई में एक ही मंच पर पूरा यादव परिवार जुड़ा।

मंच पर अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, अभयराम सिंह यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव, सांसद अक्षय यादव, सांसद आदित्य यादव, अनुराग यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक (अंशुल) यादव, आर्यन यादव और कार्तिकेय यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य दिखे। साथ ही समाधि स्थन पर सपा के कार्यकर्ता, नेता और भारी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे।

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थकों को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय का मार्ग दिखाने के लिए बी आर अंबेडकर, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया और अपने पिता मुलायम सिंह यादव सहित कई नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बी आर अंबेडकर, कांशीराम, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और उनके पिता मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने वह रास्ता दिखाया जिस पर चलकर समाजवादी पार्टी शोषितों और पिछड़ों के साथ न्याय करेगी।

इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नेताजी (मुलायम सिंह यादव) सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहेंगे और अपने आदर्शों और विचारों के साथ जीवित रहेंगे। मंच पर उपस्थित सभी लोग और हमारे सामने बैठे समाजवादी परिवार के सभी सदस्यों ने राजनीति के हर उतार-चढ़ाव में समाजवादी आंदोलन का साथ दिया है। जिस स्थान पर हम सब बैठे हैं, वहां जल्द ही नेताजी (मुलायम सिंह यादव) को समर्पित एक स्मारक बनाया जाएगा। समाजवादियों का यह स्मारक नेताजी को समर्पित है। यह स्मारक हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा और इसके माध्यम से नेताजी अपने आदर्शों और विचारों के माध्यम से हमारे जीवन में जीवित रहेंगे।

उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हमें एकजुट होना होगा। जैसा कि समाजवादी हमेशा कहते रहे हैं, "संविधान हमारी जीवन रेखा है।" यह संविधान ही है जिसने बार-बार हमारी ढाल का काम किया है। आज, हम इस संदेश को पूरे देश में हर व्यक्ति तक पहुँचाने का संकल्प लेते हैं। अखिलेश ने सरकार पर आरक्षण के खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगाया और कहा कि वे इसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं।

