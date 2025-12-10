घर में जहर छिपा देख पति को सताया अपनी हत्या का डर, बचने के लिए पत्नी को उतारा मौत के घाट

संक्षेप: इटावा के सैफई में एक पति को घर में जहर छिपा हुआ मिल गया। जहर देख उसे डर सताने लगा की उसकी पत्नी उसे जान से मार देगी। अपनी जान बचाने के लिए उसने पत्नी को ही मौत के घाट उतार दिया। दोनों की साल पहले लव मैरिज हुई थी।

यूपी में इटावा के सैफई गांव में पत्नी से झगड़े के बाद घर में छिपा कर रखी गई चूहामार दवा देख कर पति को अपनी हत्या का अंदेशा होने लगा। इसी डर में उसने मंगलवार को पत्नी को गला दबाकर मार डाला। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से भाग निकला। स्कूल से जब बच्चे घर लौटे तो मां बेड पर पड़ी थी। मां के न बोलने पर बच्चे रोने लगे। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ और पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक औरैया के थाना फफूंद के सेनपुर निवासी 35 वर्षीय ब्रजराज यादव, 30 वर्षीय पत्नी रंगीता और दो बच्चों नौ वर्षीय शिवम और छह वर्षीय कन्हैया के साथ सैफई में किराए के घर में रहकर एंबुलेंस चलाता था। दोनों ने 2016 में घर से भागकर प्रेम विवाह किया था। सात नवंबर को रंगीता अपने दोस्त सनी यादव के साथ दिल्ली चली गई।

ब्रजराज ने पत्नी के गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। इसपर सर्विलांस टीम ने रंगीता की लोकेशन ट्रेस की और दिल्ली में चार दिसंबर को बरामद कर वापस सैफई ले आई। दोनों फिर साथ रहने लगे। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पड़ोसियों ने बताया कि पिछले चार-पांच दिन से दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। ब्रजराज को घर में छिपा कर रखी गई चूहामार दवा मिली थी।

इससे वह डरा हुआ था। झगड़े में वह कह रहा था कि मुझे मारने के लिए पत्नी ने जहर लाकर रखा है। मंगलवार को दोनों बच्चे जब स्कूल चले गए तो विवाद के दौरान ब्रजराज ने पत्नी रंगीता को गला दबाकर मार डाला। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। सीओ केपी सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में पता चला कि रंगीता ने कुछ दिन पहले घर में चूहे मारने वाली दवा रखी थी।