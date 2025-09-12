भाई संग स्कूल जा रही छात्रा का अपहरण कर किया बेहोश, गैंग रेप के बाद सड़क पर छोड़ा

यूपी के इटावा में बुधवार सुबह स्कूल जाने निकली कक्षा नौ की छात्रा कार को सवार कुछ लोग उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गए। छात्रा को चॉकलेट खिलाकर बेहोश किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया।

यूपी के इटावा में बुधवार सुबह स्कूल जाने निकली कक्षा नौ की छात्रा कार को सवार कुछ लोग उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गए। छात्रा को चॉकलेट खिलाकर बेहोश किया और उसके साथ छेड़छाड़ की। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद अधिवक्ता आरोपी को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सिविल लाइन क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नौवीं की छात्रा शहर के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। बुधवार सुबह आठ बजे वह छोटे भाई के साथ अलग-अलग साइकिल से स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में कार सवार कुछ लोग उसे रोककर जबरन अपने साथ बैठा ले गए। छात्रा की साइकिल को कार सवारों के एक साथी ने स्कूल के बाहर छोड़ दिया। छात्रा का भाई स्कूल पहुंच गया, लेकिन बहन नहीं पहुंची तो वह परेशान हुआ।

घर पर सूचना देने पर परिजन तुरंत खोजबीन में जुट गए। कई घंटे की तलाश के बाद छात्रा को उसी स्कूूल के बाहर बदहवासी की हालत में छोड़कर कार सवार भाग गए। छात्रा ने होश आने पर बताया कि उसे रास्ते में कार सवारों ने बहलाकर कार में बैठा लिया और चॉकलेट आदि खिलाकर बेहोश कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है।