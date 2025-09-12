UP Etawah Boy fighting with father in house died after Neighbor Slapped him घर में पिता से झगड़ रहा था बेटा, रोकने आए पड़ोसी के एक थप्पड़ से लड़के की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Etawah Boy fighting with father in house died after Neighbor Slapped him

घर में पिता से झगड़ रहा था बेटा, रोकने आए पड़ोसी के एक थप्पड़ से लड़के की मौत

यूपी में इटावा के कांशीराम कॉलोनी नगला गुदे में गुरुवार शाम एक घरेलू विवाद के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बीच-बचाव करने आए युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, इटावाFri, 12 Sep 2025 01:19 PM
share Share
Follow Us on
घर में पिता से झगड़ रहा था बेटा, रोकने आए पड़ोसी के एक थप्पड़ से लड़के की मौत

यूपी में इटावा के कांशीराम कॉलोनी नगला गुदे में गुरुवार शाम एक घरेलू विवाद के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बीच-बचाव करने आए युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि लड़के की मौत बीच-बचाव करने आए पड़ोसी के एक थप्पड़ से हुई है। थप्पड़ मारने के बाद लड़की की हालत खराब हुई और जान चली गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रघुवर दयाल का 19 वर्षीय इकलौता पुत्र गौरव गुरुवार शाम घर पर आया और किसी बात को लेकर पिता से झगड़ने लगा। पिता-पुत्र के बीच विवाद बढ़ा तो कॉलोनी का एक युवक बीच-बचाव के लिए आ गया। बीच-बचाव करने वाले युवक ने गौरव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही गौरव गिर पड़ा और उसकी हालत बिगड़ गई।

ये भी पढ़ें:सीएम आवास के पास युवक ने खाया जहर, मौत, बिजली विभाग के अधिकारियों से था परेशान

सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर क्राइम अरिमर्दन सिंह ने गौरव को सीपीआर भी दिया, लेकिन हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने गौरव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पिता रघुवर दयाल ने आरोप लगाया है कि कालोनी एक युवक ने घर में घुसकर बेटे को पीटा है। जिससे उसकी मौत हुई है।

आरोपी युवक कुछ दिन पहले ही दुष्कर्म के मामले में जेल से छूटकर आया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर क्राइम अरिमर्दन सिंह ने बताया युवक नशे में पिता के साथ मारपीट कर रहा था। बीच-बचाव करने में कॉलोनी के युवक ने थप्पड़ मार दिए। इससे गौरव मौके पर ही बेहोश हो गया। सीपीआर देने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Etawah News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |