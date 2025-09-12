घर में पिता से झगड़ रहा था बेटा, रोकने आए पड़ोसी के एक थप्पड़ से लड़के की मौत

यूपी में इटावा के कांशीराम कॉलोनी नगला गुदे में गुरुवार शाम एक घरेलू विवाद के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बीच-बचाव करने आए युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटकर आया है।

यूपी में इटावा के कांशीराम कॉलोनी नगला गुदे में गुरुवार शाम एक घरेलू विवाद के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक के पिता ने बीच-बचाव करने आए युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि लड़के की मौत बीच-बचाव करने आए पड़ोसी के एक थप्पड़ से हुई है। थप्पड़ मारने के बाद लड़की की हालत खराब हुई और जान चली गई।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार रघुवर दयाल का 19 वर्षीय इकलौता पुत्र गौरव गुरुवार शाम घर पर आया और किसी बात को लेकर पिता से झगड़ने लगा। पिता-पुत्र के बीच विवाद बढ़ा तो कॉलोनी का एक युवक बीच-बचाव के लिए आ गया। बीच-बचाव करने वाले युवक ने गौरव को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही गौरव गिर पड़ा और उसकी हालत बिगड़ गई।

सूचना पर पहुंचे इंस्पेक्टर क्राइम अरिमर्दन सिंह ने गौरव को सीपीआर भी दिया, लेकिन हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डाक्टर ने गौरव को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पिता रघुवर दयाल ने आरोप लगाया है कि कालोनी एक युवक ने घर में घुसकर बेटे को पीटा है। जिससे उसकी मौत हुई है।