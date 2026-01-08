Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Etawah Blind Girl Burnt Alive in House Fire while mother working on terrace
दर्दनाक! छत पर उपले बना रही थी मां, घर में आग लगने से जिंदा जली नेत्रहीन बच्ची

यूपी में आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे के किनारे स्थित भवानीपुरा गांव में बुधवार सुबह एक हृदयविदारक घटना ने झकझोर कर रख दिया। शार्ट सर्किट से कमरे में लगी आग की चपेट में आने से दो साल की नेत्रहीन बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई।

Jan 08, 2026 09:50 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, इटावा
यूपी में आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे के किनारे स्थित भवानीपुरा गांव में बुधवार सुबह एक हृदयविदारक घटना ने झकझोर कर रख दिया। शार्ट सर्किट से कमरे में लगी आग की चपेट में आने से दो साल की नेत्रहीन बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना के वक्त छत पर काम कर रही मां को इसकी भनक तक नहीं लगी।

भवानीपुरा गांव निवासी आदित्य सुबह औरैया के बाबरपुर स्थित गैस एजेंसी में काम पर गया था। घर पर पत्नी अंशू के अलावा दो साल की नेत्रहीन बेटी शान्या थी। सुबह करीब आठ बजे अंशू छत पर गोबर के उपले बना रही थी। इसी दौरान कमरे में बिजली की शॉर्ट-सर्किट से आग लग गई। बिस्तर पर सो रही शान्या आग की चपेट में आ गई। काफी देर बाद घर से धुआं उठता देख वह नीचे आई तो देखा कि शान्या आग की लपटों से घिरी थी।

शोर मचाने पर आसपास के लोग जुट गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। कमरे में रखा बेड, कपड़े, टीवी और 60 हजार रुपये नकद भी आग की भेंट चढ़ गए। शान्या अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और जन्म से ही नेत्रहीन थी। घटना की सूचना पर गांव पहुंचे थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट पता चला है।

इकलौती नेत्रहीन बेटी को खोकर टूटा परिवार

भवानीपुरा गांव में हुई इस दर्दनाक घटना ने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। महज दो साल की मासूम शान्या जन्म से ही नेत्रहीन और चलने-फिरने में असमर्थ थी, आग की लपटों में घिरकर इस दुनिया से चली गई। वह अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी और पूरे परिवार की उम्मीदों का केंद्र। उसकी मौत ने घर ही नहीं, पूरे गांव को गहरे सदमे में डाल दिया है।

शान्या के पिता आदित्य कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह उन्होंने बेटी को दूध पिलाया और उसे बिस्तर पर सुलाकर काम पर निकल गया। पत्नी अंशू घर की जिम्मेदारियों में लगी थीं और छत पर गोबर के उपले बना रही थीं। इसी दौरान नीचे कमरे में जंगले से बंधी एलईडी रोड में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी पास में रखी सरिया में लिपटी पॉलीथिन तक पहुंच गई, जिससे आग भड़क उठी। आग ने पास में रखा तिरपाल भी अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते पूरा कमरा धुएं और लपटों से भर गया। उसी कमरे में बिस्तर पर सो रही शान्या आग से घिर गई। चलने-फिरने में असमर्थ होने के कारण वह खुद को बचा भी नहीं सकी।

जब अंशू नीचे आई तो कमरे से धुआं उठता देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी बेटी को आग की लपटों में घिरा देखा और चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर गांव के लोग दौड़े चले आए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मासूम शान्या की जलकर मौत हो चुकी थी। मां-बाप की आंखों के सामने उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। आग की इस घटना में बच्ची की जान ही नहीं गई, बल्कि परिवार की वर्षों की जमा पूंजी भी जलकर राख हो गई। कमरे में रखा बेड, कपड़े, बक्शा, टीवी और बेड में रखे करीब 60 हजार रुपये नकद भी आग की भेंट चढ़ गए।

आदित्य की शादी करीब साढ़े तीन साल पहले हरचंदपुर ददूसराय गांव में हुई थी। शादी के बाद जब पता चला कि बेटी दिव्यांग है, तो परिवार ने उसे बोझ नहीं बल्कि ईश्वर की देन माना। शान्या का इलाज चल रहा था और माता-पिता को उम्मीद थी कि किसी दिन उनकी बेटी ठीक होगी। घटना की सूचना मिलते ही शान्या के दादा-दादी महेवा से बदहवास हालत में भवानीपुरा पहुंचे। तहसीलदार भरथना दिलीप कुमार और लेखपाल राहुल गोयल ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

इस हादसे से आप पास के मोहल्ले वालों में भी गम का माहौल है। किसी को भी हादसे का यकीन सा ही नहीं हो रहा है। मोहल्लेवालों ने बताया कि वे बच्ची कोे काफी मानते थे मगर अब इस भयानक हादसे के बाद वो हमारे बीच से जा चुकी हैै।

