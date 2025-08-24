10 दिन से लापता महिला का कंकाल पेड़ पर लटका मिला, बेटे ने हत्या कर लटकाया था शव

14 अगस्त से लापता मैनपुरी की महिला का कंकाल पेड़ पर लटका मिला। बंदायू से पकड़े गए बेटे से पूछताछ के बाद महिला के बारे में पता चला। इसके बाद थाना कुरावली और जसरथपुर पुलिस गांव नगला डाकन पहुंची। वहीं पर पेड़ पर हड्डी लटकी हुई मिलीं।

14 अगस्त से लापता मैनपुरी की महिला का कंकाल पेड़ पर लटका मिला। बंदायू से पकड़े गए बेटे से पूछताछ के बाद महिला के बारे में पता चला। इसके बाद थाना कुरावली और जसरथपुर पुलिस गांव नगला डाकन पहुंची। वहीं पर पेड़ पर हड्डी लटकी हुई मिलीं। शव के कंकाल को पोस्टमार्टम गृह भेजा है। मृतका के भाई ने संपत्ति के विवाद में बेटे पर हत्या की आशंका जताई। फिलहाल कुरावली पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। मामले की कार्रवाई भी वहीं से हो रही है।

जिला मैनपुरी थाना कुरावली के गांव सलेमपुर निवासी सर्वेश देवी (50) पत्नी रघुराज 14 अगस्त से लापता थी। इसी दिन से बड़ा बेटा नीलेश भी पत्नी संग लापता हो गया था। तलाश के बाद भी महिला का पता नहीं चला। इसके बाद महिला के भाई बुद्धपाल निवासी कुरावली मैनपुरी ने 16 अगस्त को गुमशुदी दर्ज कराई थी। पुलिस कई दिनों से मां-बेटे को तलाश कर रही थी। शुक्रवार को बेटा नीलेश जिला बंदायू से पकड़ा गया।

कुरावली पुलिस युवक को लेकर थाने पहुंची और पूछताछ में बताया कि मां का शव कहां मिलेगा इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद शनिवार को थाना कुरावली पुलिस जसरथपुर पुलिस को साथ लेकर गांव नगला ढाकन पहुंची। पेड़ पर महिला का कंकाल लटका मिला। घरवालों ने कपड़ों से शव की पहचान सर्वेश देवी के रूप में की है। जसरथपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है।

घरवालों ने बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आए दिन आपस में झगड़ा होता रहता था। एसओ केके मीना का कहना है कि पूरा मामला थाना कुरावली क्षेत्र का है वही पर गुमशुदी दर्ज कराई गई है। बेटे से पूछताछ के बाद कुरावली पुलिस आई थी। महिला का कंकाल गांव नगला ढाकन में लटका मिला है।