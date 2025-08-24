UP Etah woman missing from 10 days skeleton found hanging on tree Son killed her for property 10 दिन से लापता महिला का कंकाल पेड़ पर लटका मिला, बेटे ने हत्या कर लटकाया था शव, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP Etah woman missing from 10 days skeleton found hanging on tree Son killed her for property

10 दिन से लापता महिला का कंकाल पेड़ पर लटका मिला, बेटे ने हत्या कर लटकाया था शव

14 अगस्त से लापता मैनपुरी की महिला का कंकाल पेड़ पर लटका मिला। बंदायू से पकड़े गए बेटे से पूछताछ के बाद महिला के बारे में पता चला। इसके बाद थाना कुरावली और जसरथपुर पुलिस गांव नगला डाकन पहुंची। वहीं पर पेड़ पर हड्डी लटकी हुई मिलीं।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटाSun, 24 Aug 2025 07:35 AM
14 अगस्त से लापता मैनपुरी की महिला का कंकाल पेड़ पर लटका मिला। बंदायू से पकड़े गए बेटे से पूछताछ के बाद महिला के बारे में पता चला। इसके बाद थाना कुरावली और जसरथपुर पुलिस गांव नगला डाकन पहुंची। वहीं पर पेड़ पर हड्डी लटकी हुई मिलीं। शव के कंकाल को पोस्टमार्टम गृह भेजा है। मृतका के भाई ने संपत्ति के विवाद में बेटे पर हत्या की आशंका जताई। फिलहाल कुरावली पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। मामले की कार्रवाई भी वहीं से हो रही है।

जिला मैनपुरी थाना कुरावली के गांव सलेमपुर निवासी सर्वेश देवी (50) पत्नी रघुराज 14 अगस्त से लापता थी। इसी दिन से बड़ा बेटा नीलेश भी पत्नी संग लापता हो गया था। तलाश के बाद भी महिला का पता नहीं चला। इसके बाद महिला के भाई बुद्धपाल निवासी कुरावली मैनपुरी ने 16 अगस्त को गुमशुदी दर्ज कराई थी। पुलिस कई दिनों से मां-बेटे को तलाश कर रही थी। शुक्रवार को बेटा नीलेश जिला बंदायू से पकड़ा गया।

कुरावली पुलिस युवक को लेकर थाने पहुंची और पूछताछ में बताया कि मां का शव कहां मिलेगा इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद शनिवार को थाना कुरावली पुलिस जसरथपुर पुलिस को साथ लेकर गांव नगला ढाकन पहुंची। पेड़ पर महिला का कंकाल लटका मिला। घरवालों ने कपड़ों से शव की पहचान सर्वेश देवी के रूप में की है। जसरथपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है।

घरवालों ने बेटे पर ही हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि आए दिन आपस में झगड़ा होता रहता था। एसओ केके मीना का कहना है कि पूरा मामला थाना कुरावली क्षेत्र का है वही पर गुमशुदी दर्ज कराई गई है। बेटे से पूछताछ के बाद कुरावली पुलिस आई थी। महिला का कंकाल गांव नगला ढाकन में लटका मिला है।

तीन भाई और तीन बहनें में सबसे बड़ा था नीलेश

नीलेश घर में सबसे बड़ा है। इससे छोटे दो भाई और भी हैं और तीन बहनें है। इनमें से दो बच्चों की शादी हुई है। महिला का शव मिलने के बाद बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि मां-बेटे का आपस में विवाद होता रहता था। कुरावली पुलिस मामले की जांच कर रही है।

