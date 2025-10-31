दो नाबालिगों ने नाबालिग से गैंगरेप कर दी पूरे परिवार को जलाकर मारने की धमकी, किशोरी गर्भवती

संक्षेप: यूपी के एटा में शर्मनाक घटना सामने आई है। दो नाबालिगों लड़कों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया और उसे फिर चुप कराने के लिए धमकाया। इसकी जानकारी तब हुई जब बच्ची के गर्भवती होने का पता चला। बताया जा रहा है कि पशु चराने गई एक किशोरी से दो किशोरों ने गैंगरेप किया।

यूपी के एटा में शर्मनाक घटना सामने आई है। दो नाबालिगों लड़कों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया और उसे फिर चुप कराने के लिए धमकाया। इसकी जानकारी तब हुई जब बच्ची के गर्भवती होने का पता चला। बताया जा रहा है कि पशु चराने गई एक किशोरी से दो किशोरों ने गैंगरेप किया। किशोरों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर किशोरी के पूरे परिवार को जलाकर मारने की धमकी दी। घटना तीन महीने पहले हुई है। तीन माह पहले की घटना तब खुली जब तबीयत खराब होने पर किशोरी को डॉक्टर को दिखाया गया। गर्भवती निकलने पर उसने घटना बताई।

किशोरी की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। किशोरी के बयान के आधार पर घरवालों ने किशोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। दोनों आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना निधौलीकलां के गांव निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ दिनों से बेटी की तबीयत खराब थी। वह गुमसुम रह रही थी। बुधवार को घरवालों ने बेटी को डॉक्टर के पास ले गए। जांच में पता चला कि किशोरी गर्भवती है। इस पर घरवालों के होश उड़ गए। पूछने पर उसने तीन माह पहले हुई जबरन वारदात की जानकारी दी।

तहरीर में गांव पलिया निवासी दो किशोरों का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि आरोपी किशोरों द्वारा दी गई धमकी के डर से किशोरी अब तक चुप रही। अब जांच में गर्भवती होने की जानकारी पर घटना सामने आई। इस पर घरवाले बेटी को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया। मां ने बेटी के बयान के आधार पर दोनों आरोपी किशोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।