Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Etah Two Minor Boys gangraped Minor girl Threatened to burn family girl pregnant
दो नाबालिगों ने नाबालिग से गैंगरेप कर दी पूरे परिवार को जलाकर मारने की धमकी, किशोरी गर्भवती

दो नाबालिगों ने नाबालिग से गैंगरेप कर दी पूरे परिवार को जलाकर मारने की धमकी, किशोरी गर्भवती

संक्षेप: यूपी के एटा में शर्मनाक घटना सामने आई है। दो नाबालिगों लड़कों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया और उसे फिर चुप कराने के लिए धमकाया। इसकी जानकारी तब हुई जब बच्ची के गर्भवती होने का पता चला। बताया जा रहा है कि पशु चराने गई एक किशोरी से दो किशोरों ने गैंगरेप किया।

Fri, 31 Oct 2025 08:49 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटा
share Share
Follow Us on

यूपी के एटा में शर्मनाक घटना सामने आई है। दो नाबालिगों लड़कों ने एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया और उसे फिर चुप कराने के लिए धमकाया। इसकी जानकारी तब हुई जब बच्ची के गर्भवती होने का पता चला। बताया जा रहा है कि पशु चराने गई एक किशोरी से दो किशोरों ने गैंगरेप किया। किशोरों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर किशोरी के पूरे परिवार को जलाकर मारने की धमकी दी। घटना तीन महीने पहले हुई है। तीन माह पहले की घटना तब खुली जब तबीयत खराब होने पर किशोरी को डॉक्टर को दिखाया गया। गर्भवती निकलने पर उसने घटना बताई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

किशोरी की बात सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। किशोरी के बयान के आधार पर घरवालों ने किशोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। दोनों आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना निधौलीकलां के गांव निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ दिनों से बेटी की तबीयत खराब थी। वह गुमसुम रह रही थी। बुधवार को घरवालों ने बेटी को डॉक्टर के पास ले गए। जांच में पता चला कि किशोरी गर्भवती है। इस पर घरवालों के होश उड़ गए। पूछने पर उसने तीन माह पहले हुई जबरन वारदात की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका के परिवार को फंसाने के इरादे से कराई लूट, इस कारण छुड़वाना था पीछा

तहरीर में गांव पलिया निवासी दो किशोरों का जिक्र किया गया है। बताया गया है कि आरोपी किशोरों द्वारा दी गई धमकी के डर से किशोरी अब तक चुप रही। अब जांच में गर्भवती होने की जानकारी पर घटना सामने आई। इस पर घरवाले बेटी को लेकर थाने पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल करवाया। मां ने बेटी के बयान के आधार पर दोनों आरोपी किशोरों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामले में जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार अभी आरोपी फरार हैं। उनकी तलाश चल रही है। सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मां ने बेटी के साथ हुए गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी भी नाबालिग हैं। दोनों अभी पकड़े नहीं गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Etah News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |