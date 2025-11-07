Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Etah Truck Driver Kidnapped forced to drink urine tried to rape thrown on street
युवक संग बर्बरता! मारपीट कर शराब में पेशाब मिला पिलाया, कुकर्म की कोशिश के बाद मरा समझ फेंका

युवक संग बर्बरता! मारपीट कर शराब में पेशाब मिला पिलाया, कुकर्म की कोशिश के बाद मरा समझ फेंका

संक्षेप: यूपी के एटा में मेहनताना मांगने पर ट्रक चालक का अपहरण करने के बाद उससे अमानवीयता बरती गई। पिटाई करने के बाद उसे शराब की बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाने और कुकृत्य करने के प्रयास का आरोप है। घटना के बाद आरोपी उसे मरा समझकर हाइवे पर फेंक गए।

Fri, 7 Nov 2025 11:15 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटा
यूपी के एटा में मेहनताना मांगने पर ट्रक चालक का अपहरण करने के बाद उससे अमानवीयता बरती गई। पिटाई करने के बाद उसे शराब की बोतल में पेशाब मिलाकर पिलाने और कुकृत्य करने के प्रयास का आरोप है। घटना के बाद आरोपी उसे मरा समझकर हाइवे पर फेंक गए। ट्रक चालक ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

अवागढ़ के गांव लालगढ़ी निवासी पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि करीब ढाई साल पहले आरएलपीएल ट्रांसपोर्ट माधवपुर थाना छपरोला जिला गाजियाबाद में ट्रक चलाता था। ट्रांसपोर्ट मंजीत सिंह जागड़ का है। इससे आठ हजार रुपये प्रतिमाह, 22 हजार रुपये चक्कर वेतन तय हुआ था। गाजियाबाद से विशाखापत्तनम का वह चक्कर लगाता था। ट्रांसपोर्ट में जीतू यादव निवासी शीतलपुर (एटा) मैनेजर था। इसी साल जुलाई से अक्तूबर तक ट्रक से गाजियाबाद से विशाखापत्तनम तक पांच चक्कर लगाए। आरोप है कि चालक पुष्पेंद्र ने मैनेजर से मेहनताना के 1.10 लाख रुपये मांगे।

मैनेजर ने जल्द हिसाब करने की बात कही। इसके बाद पुष्पेंद्र ने दूसरे ट्रांसपोर्ट पर नौकरी कर ली। इससे मंजीत जागड़ नाराज हो गया और जान से मार देने की धमकी दी। आरोप है कि दो नवंबर की रात को ट्रक सैंथरी स्थित पंप पर खड़ा था। वही पर काले रंग की कार आई। कार से सोनू निवासी एटा, छोटे निवासी गल्ला मंडी समिति गेट, दो अज्ञात आरोपी उतरे और कनपटी पर तमंचा लगाते हुए ट्रक से नीचे खींच लिया। अपहरण कर ले गए। कपड़े उतरवाए। चलती कार में पिटाई की। चौथे मील पर आरोपियों ने शराब पी। बोतल में शराब में पेशाब मिलाकर पीड़ित को जबरन पिला दी।

मरा समझ कानपुर रोड पर पीड़ित को फेंक भाग गए

आरोप है कि आरोपियों ने कुकर्म करने का प्रयास भी किया। पूरी घटना को एक आरोपी ने रिकॉर्डिंग भी की और वीडियो को मैनेजर, ट्रांसपोर्ट मालिक के पास भेजा। दोनों ने मुंह काला करने की भी बात कही। आरोपी जेब से चार हजार से अधिक रुपये भी ले गए। मरा समझकर वे पीड़ित को सेंथरी पेट्रोल पम्प के पास कानपुर रोड पर फेंक कर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पीड़ित चालक ने पुलिस को बताया कि 26 जुलाई को ट्रांसपोर्ट मालिक ने फोन कर ट्रक को नगरिया मोड़ पर मैनेजर जीतू यादव को देने के लिए कहा। उन्होंने ट्रक दे दिया। इन्हें दूसरा ट्रक 26 सितंबर को दिया गया। फिर से फोन आया और कहा कि ट्रक को मंडी समिति पर जीतू यादव को दे दो। आठ अक्तूबर को मैनेजर को ट्रक दे दिया। मेहनताना मांगने पर अमानवीय कृत्य किया गया।

दो आरोपी पकड़े गए

पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार थाना मलावन, थाना रिजोर पुलिस ने संयुक्त रुप से कार्रवाई करते हुए तमंचे के बल पर अपहरण कर जान से मारने की नियत से मारपीट करने, नगदी लूटने, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की घटना में आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू निवासी नगला भजा कोतवाली नगर, नीतेश उर्फ छोटे निवासी मण्डी गेट कोतवाली नगर को पकड़ा। मोबाइल भी बरामद हुआ। कानूनी कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा गया है। एसएचओ रिजोर आरके सिंह ने बताया कि संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपी पकड़े गए है।

आरोपी सोनू डेकोरेशन का करता काम

बताया जा रहा है कि आरोपी सोनू ट्रक डेकोरेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्ट मालिक, मैनेजर से जान पहचान थी और वही पीड़ित चालक भी आरोपी के पास आता रहता था। पुलिस ने कुछ आरोपियों को पकड़ा भी है।

Etah News Up News UP Top News अन्य..
