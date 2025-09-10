UP Etah sales man beaten for not giving petrol without helmet murder attempt by strangling बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर सेल्समैन को पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बिना हेलमेट पेट्रोल न देने पर सेल्समैन को पीटा, गला दबाकर मारने की कोशिश

यूपी के एटा में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने की मना करने पर कुछ लोगों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं कॉल कर अन्य लोगों को बुला लिया। कार से उतरे लोगों ने सेल्समैन की पिटाई करते हुए गला दबाकर मारने का प्रयास किया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटाWed, 10 Sep 2025 07:30 AM
यूपी के एटा में बिना हेलमेट के पेट्रोल देने की मना करने पर कुछ लोगों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं कॉल कर अन्य लोगों को बुला लिया। कार से उतरे लोगों ने सेल्समैन की पिटाई करते हुए गला दबाकर मारने का प्रयास किया। आरोप है कि पुलिस से भी आरोपियों ने अभ्रदता की। मामले में पंप संचालक ने आरोपियों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई हैं।

आगरा रोड निवासी रोहित कपूर ने कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि आगरा रोड ज्वाला टाकीज के पास पेट्रोल पंप के संचालक है। सोमवार रात को पंप पर बाइकसवार दो लोग आए और जो हेलमेट नहीं पहने हुए थे। बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने की जिद करने लगे। सेल्समैन ने मना कर दिया। बाइक सवारों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और झगड़ा करने पर उतारु हो गए। कर्मियों ने कॉल कर पुलिस को बुला लिया।

बताया कि बाइकसवारों ने कॉल करके अन्य लोगों को बुला लिया। कार से उतरे लोगों ने सेल्समैन को पीटना शुरू कर दिया। जमीन पर पटक कर जान से मारने की नियत से गला दबाकर मारने की कोशिश की। पुलिस के सामने भी आरोपी अभ्रदता कर रहे थे। बताया कि पवन यादव, आशीष यादव निवासी गदनपुर कोतवाली देहात, साथियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। पंप स्वामी ने आरोपियों से जान का खतरा जताया है।

नगर पुलिस सभी को पकड़कर कोवताली नगर ले गई और मामले की जांच कर रही है। सेल्समैन को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एएसपी/सीओ सिटी एटा, अमित कुमार राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मामले में पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दी जाएगी। शासन से सख्त आदेश है।

