पांच साल पहले खोए बेटे का होली पर मां से मिलन, दिल्ली पुलिस पर लगे आरोप

Mar 05, 2026 10:37 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटा
यूपी के एटा में पांच साल पहले खोए बेटे से मिलने के बाद मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटे को पाने के बाद मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बेटे से लिपटकर खूब रोई तो बेटा भी मां को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। मंगलवार सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद बच्चे को घरवालों के सुपुर्द कर दिया।

यूपी के एटा में पांच साल पहले खोए बेटे से मिलने के बाद मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटे को पाने के बाद मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बेटे से लिपटकर खूब रोई तो बेटा भी मां को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। मंगलवार सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद बच्चे को घरवालों के सुपुर्द कर दिया। 25 फरवरी को किशोर को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने पुलिस की मदद से मुक्त कराया था और किशोर के घरवालों से संपर्क किया।

घरवालों से संपर्क होने के बाद उन्हें फोटो भेजे गए और बताया गया कि बेटा मिल गया और जिले में आने के लिए कहा गया। सोमवार रात को किशोर की मां रजनी, पिता ओमप्रकाश निवासी पीरागढ़ी पश्चिम बिहार थाना नरैला दिल्ली, नाना बल्देराज निवासी आर 448 नरैला दिल्ली आए और मंगलवार सुबह सभी लोग चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में मां ने बेटे को देखा। मां ने बेटे को देखकर गले लगा लिया और दोनों मिलकर खूब रोए।

मां ने बताया कि 22 दिसंबर को बेटा लापता हुआ था और 24 दिसंबर को थाना नरैला में गुमशुदी दर्ज कराई थी। बेटे को पाने के बाद वह काफी खुश है और चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी ज्योति शर्मा, पर्यवेक्षक श्रीयादव, केस वर्कर सूर्य प्रताप, संस्था ई-केट अध्यक्ष विवेक सिंह, जिला कॉर्डिनेटर अंबरीष कुमार राय का आभार जताया। सभी ने मिलकर बच्चें को खुशी-खुशी घरवालों के साथ रवाना किया।

दिल्ली पुलिस पर आरोप नहीं की कोई मदद

मां ने रोते हुए बताया कि बेटा लापता हुआ। इसके बाद दिल्ली पुलिस को शिकायत की गई। शिकायत करने थाना नरैली दिल्ली पुलिस के पास पहुंची। दो दिन बाद पुलिस ने गुमशुदी दर्ज की थी और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। बेटे की जानकारी लेने जब भी थाने जाती थी पुलिस से एक ही जबाव मिलता था वह खुद भी बच्चें को तलाश करे और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों से भी जाकर मिली थी कोई भी असर नहीं हुआ था। बेटे को पाने की उम्मीद खो दी थी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

