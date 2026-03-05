पांच साल पहले खोए बेटे का होली पर मां से मिलन, दिल्ली पुलिस पर लगे आरोप

यूपी के एटा में पांच साल पहले खोए बेटे से मिलने के बाद मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटे को पाने के बाद मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बेटे से लिपटकर खूब रोई तो बेटा भी मां को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। मंगलवार सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद बच्चे को घरवालों के सुपुर्द कर दिया।

यूपी के एटा में पांच साल पहले खोए बेटे से मिलने के बाद मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटे को पाने के बाद मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बेटे से लिपटकर खूब रोई तो बेटा भी मां को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाया। मंगलवार सुबह कार्यालय पहुंचने के बाद बच्चे को घरवालों के सुपुर्द कर दिया। 25 फरवरी को किशोर को चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने पुलिस की मदद से मुक्त कराया था और किशोर के घरवालों से संपर्क किया।

घरवालों से संपर्क होने के बाद उन्हें फोटो भेजे गए और बताया गया कि बेटा मिल गया और जिले में आने के लिए कहा गया। सोमवार रात को किशोर की मां रजनी, पिता ओमप्रकाश निवासी पीरागढ़ी पश्चिम बिहार थाना नरैला दिल्ली, नाना बल्देराज निवासी आर 448 नरैला दिल्ली आए और मंगलवार सुबह सभी लोग चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में मां ने बेटे को देखा। मां ने बेटे को देखकर गले लगा लिया और दोनों मिलकर खूब रोए।

मां ने बताया कि 22 दिसंबर को बेटा लापता हुआ था और 24 दिसंबर को थाना नरैला में गुमशुदी दर्ज कराई थी। बेटे को पाने के बाद वह काफी खुश है और चाइल्ड हेल्पलाइन प्रभारी ज्योति शर्मा, पर्यवेक्षक श्रीयादव, केस वर्कर सूर्य प्रताप, संस्था ई-केट अध्यक्ष विवेक सिंह, जिला कॉर्डिनेटर अंबरीष कुमार राय का आभार जताया। सभी ने मिलकर बच्चें को खुशी-खुशी घरवालों के साथ रवाना किया।