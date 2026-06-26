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मुहर्रम जुलूस में बिजली के तारों से ऊंचा ताजिया टकराने से एक की मौत, छह झुलसे

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, एटा
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एटा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बिजली के तारों से ताजिया टकरा गया। करंट फैलने से एक की मौत हो गई और छह झुलस गए। मोहर्रम के जुलूस के दौरान हुए इस बड़े हादसे में हुए घायलों का इलाज चल रहा है। लोगों ने विद्युत विभाग व पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया।

मुहर्रम जुलूस में बिजली के तारों से ऊंचा ताजिया टकराने से एक की मौत, छह झुलसे

यूपी के एटा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया बिजली की लाइन से टकरा गया। इससे उतरे करंट के चलते जुलूस में शामिल सात लोग चपेट में आ गए। भीड़ ने किसी तरह फंसे लोगों को हटाकर स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। इसमें से डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि छह का इलाज चल रहा है।

गुरुवार की देरशाम को अलीगंज में ताजिए उठाए गए थे। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। रात में ताजिए जा रहे थे। गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब साढ़े तीन बजे जुलूस पुरानी तहसील के पास पहुंचा था कि ताजिया एक ओर झुककर बिजली के तारों से टकरा गया। इससे तेज धमाके के साथ ताजिये में करंट उतर गया। इसे लेकर चल रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में सैफ (22) पुत्र शाकिर निवासी मेबातियान अलीगंज, साहिल पुत्र शहजाद, अली हसन पुत्र मुहम्मद शफीक, आमिर पुत्र अरबाज, खुर्शीद पुत्र रहीश, अशरफ पुत्र असगर निवासी चमन नगरिया, नसीम पुत्र इरशाद झुलस गए। इसमें डॉक्टरों ने सैफ को मृत घोषित कर दिया।

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हादसे की जानकारी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। घटना पर आक्रोश जताया। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। एएसपी श्वेताभ पांडेय, एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने लोगों को समझाकर मामले को शांत किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया कराया है। मौके पर विधायक ठाकुर सत्यपाल सिंह राठौर, एसडीएम जगमोहन गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी नीतिश गर्ग तथा भारी पुलिस बल पहुंच गया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों का हाल जाना और स्थिति को नियंत्रित कराया।

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ताजिया के समय नहीं काटी गई लाइट

हादसे के बाद घटना स्थल पर पहुंचे बसपा नेता जुनैद मियां सहित अन्य लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। कहा कि घटना के समय एसडीओ, जेई आदि मौके पर नहीं थे। जब हादसा हुआ तो उस समय बिजली आपूर्ति भी चल रही थी। आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में ताजियों के समय विद्युत आपूर्ति काट दी जाती थी, लेकिन इस बार नहीं हुआ।

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इस कारण हुआ हादसा

अलीगंज में ताजिया निकालने के दौरान हुए हादसे का कारण जानने पुलिस, प्रशासन और विद्युत निगम के अधिकारी जुटे हुए है। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां बिजली का पोल भी झुका है। ताजिया वहां पहुंचा तो थोड़ा सा झुक गया। ताजिये में थर्माकॉल के ऊपर लोहे की पत्ती लगी थी जो तारों से टकरा गई। इससे करंट ताजिये में उतर गया। ताजिए को चार लोग उठाए हुए थे, ऐसे में उसकी ऊंचाई और अधिक हो गई। इसलिए भी ताजिया तारों से टकरा गया।

एसडीओ अलीगंज, अनुज कुमार ने कहा कि यहां जो बिजली का खंबा 10 से 11 मीटर के करीब है। यह ऊंचाई 30 फीट होती है। ताजिए की लंबाई भी उतनी ही थी। ताजिया निकालते समय झुक गया। उसी समय ताजिया, बिजली के तारों से छू गया। मौके पर लाइन मैन और जेई मौजूद थे। जानकारी मिलते ही लाइन काट दी गई थी। ताजिया की ऊंबाई अधिक थी।

मामा के घर रहता था सैफ

सैफ अपने मामा के घर कानपुर में रहता था। वहां बाइक मिस्त्री था। मुहर्रम के कारण आठ दिन पहले ही वह अलीगंज आया था। उसे ताजिए बनाने का शौक था और अच्छे बनाता था। इसके लिए अलीगंज के साथी युवकों ने फोनकर उसे बुला लिया था। जिस दिन से वह अलीगंज आया था उसी दिन से इस कार्य में जुट गया था। वह हर वर्ष ताजिये को लेकर उत्साहित रहता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर वह नहीं बुलाया होता तो उसकी जान बच सकती थी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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