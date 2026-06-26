मुहर्रम जुलूस में बिजली के तारों से ऊंचा ताजिया टकराने से एक की मौत, छह झुलसे

एटा में मुहर्रम जुलूस के दौरान बिजली के तारों से ताजिया टकरा गया। करंट फैलने से एक की मौत हो गई और छह झुलस गए। मोहर्रम के जुलूस के दौरान हुए इस बड़े हादसे में हुए घायलों का इलाज चल रहा है। लोगों ने विद्युत विभाग व पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया।

यूपी के एटा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान ताजिया बिजली की लाइन से टकरा गया। इससे उतरे करंट के चलते जुलूस में शामिल सात लोग चपेट में आ गए। भीड़ ने किसी तरह फंसे लोगों को हटाकर स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। इसमें से डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि छह का इलाज चल रहा है।

गुरुवार की देरशाम को अलीगंज में ताजिए उठाए गए थे। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। रात में ताजिए जा रहे थे। गुरुवार-शुक्रवार की रात करीब साढ़े तीन बजे जुलूस पुरानी तहसील के पास पहुंचा था कि ताजिया एक ओर झुककर बिजली के तारों से टकरा गया। इससे तेज धमाके के साथ ताजिये में करंट उतर गया। इसे लेकर चल रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में सैफ (22) पुत्र शाकिर निवासी मेबातियान अलीगंज, साहिल पुत्र शहजाद, अली हसन पुत्र मुहम्मद शफीक, आमिर पुत्र अरबाज, खुर्शीद पुत्र रहीश, अशरफ पुत्र असगर निवासी चमन नगरिया, नसीम पुत्र इरशाद झुलस गए। इसमें डॉक्टरों ने सैफ को मृत घोषित कर दिया।

हादसे की जानकारी पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। घटना पर आक्रोश जताया। भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। एएसपी श्वेताभ पांडेय, एसडीएम जगमोहन गुप्ता ने लोगों को समझाकर मामले को शांत किया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया कराया है। मौके पर विधायक ठाकुर सत्यपाल सिंह राठौर, एसडीएम जगमोहन गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजेश सिंह, क्षेत्राधिकारी नीतिश गर्ग तथा भारी पुलिस बल पहुंच गया। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर घायलों का हाल जाना और स्थिति को नियंत्रित कराया।

ताजिया के समय नहीं काटी गई लाइट हादसे के बाद घटना स्थल पर पहुंचे बसपा नेता जुनैद मियां सहित अन्य लोगों ने विद्युत निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। कहा कि घटना के समय एसडीओ, जेई आदि मौके पर नहीं थे। जब हादसा हुआ तो उस समय बिजली आपूर्ति भी चल रही थी। आरोप लगाया कि पिछले वर्षों में ताजियों के समय विद्युत आपूर्ति काट दी जाती थी, लेकिन इस बार नहीं हुआ।

इस कारण हुआ हादसा अलीगंज में ताजिया निकालने के दौरान हुए हादसे का कारण जानने पुलिस, प्रशासन और विद्युत निगम के अधिकारी जुटे हुए है। जिस स्थान पर हादसा हुआ वहां बिजली का पोल भी झुका है। ताजिया वहां पहुंचा तो थोड़ा सा झुक गया। ताजिये में थर्माकॉल के ऊपर लोहे की पत्ती लगी थी जो तारों से टकरा गई। इससे करंट ताजिये में उतर गया। ताजिए को चार लोग उठाए हुए थे, ऐसे में उसकी ऊंचाई और अधिक हो गई। इसलिए भी ताजिया तारों से टकरा गया।

एसडीओ अलीगंज, अनुज कुमार ने कहा कि यहां जो बिजली का खंबा 10 से 11 मीटर के करीब है। यह ऊंचाई 30 फीट होती है। ताजिए की लंबाई भी उतनी ही थी। ताजिया निकालते समय झुक गया। उसी समय ताजिया, बिजली के तारों से छू गया। मौके पर लाइन मैन और जेई मौजूद थे। जानकारी मिलते ही लाइन काट दी गई थी। ताजिया की ऊंबाई अधिक थी।