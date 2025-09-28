जमीन पर कब्जा न मिलने पर बुजुर्ग ने खाया जहर, इलाज के लिए ले जाते समय मौत

यूपी के एटा में जमीन पर कब्जा न मिलने से आहत होकर वृद्ध ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। मामले में पुलिस को तहरीर का इंतजार है।

यूपी के एटा में जमीन पर कब्जा न मिलने से आहत होकर वृद्ध ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। मामले में पुलिस को तहरीर का इंतजार है। तहेरे भाई का आरोप है कि कब्जाधारक कई दिनों से धमका भी रहा था। जलेसर के गांव इन्द्रगढ़ निवासी ओमप्रकाश (60) शुक्रवार को घर में अचेत हालत में पड़े मिले। इन्हें इलाज के लिए स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया। हालत गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया। आगरा ले जाते समय रास्ते में वृद्ध की मौत हो गई।

परिवारीजन शव को गांव ले आए। इनके बेटे अनूप सिंह राजगढ़ मध्यप्रदेश में कपड़े का काम करते हैं। जानकारी पर देररात वह पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। पोस्टमार्टम गृह पहुंचे तहेरे भाई साहूकार ने बताया कि ओमप्रकाश ने गांव में 26 साल पहले सवा बीघा जमीन खरीदी थी। जमीन पर गांव नगला खेला के युवक ने कब्जा कर रखा है। कब्जा नहीं छोड़ रहा है।

मामले में कार्रवाई को लेकर कई बार पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी की गई। मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि कब्जाधारक धमका भी था जो भी कर लो वह जमीन नहीं छोड़ने वाला है। जमीन पर कब्जा न मिल पाने के कारण वह काफी आहत था। इसी विवाद में वृद्ध ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी पर एसएचओ अमित कुमार ने गांव में पहुंचकर निरीक्षण किया। बताया कि तहरीर पर मामले की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।