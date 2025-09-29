UP Etah Mother in law gave her kidney to daughter in law both healthy returned home सास ने पेश की नई मिसाल, बहू को किडनी देकर दिया जीवनदान, गांव में पुष्पवर्षा से स्वागत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Etah Mother in law gave her kidney to daughter in law both healthy returned home

सास ने पेश की नई मिसाल, बहू को किडनी देकर दिया जीवनदान, गांव में पुष्पवर्षा से स्वागत

यूपी में एटा के अलीगंज में पुत्रवधु को किडनी देकर जीवनदान देने वाली सास की हर तरफ तारीफ हो रही है। सास ने एक नई मिसाल पेश की है। करीब एक महीना उपचार के बाद सास-बहु दोनों गांव लौटे।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटाMon, 29 Sep 2025 11:49 AM
share Share
Follow Us on
सास ने पेश की नई मिसाल, बहू को किडनी देकर दिया जीवनदान, गांव में पुष्पवर्षा से स्वागत

यूपी में एटा के अलीगंज में पुत्रवधु को किडनी देकर जीवनदान देने वाली सास की हर तरफ तारीफ हो रही है। सास ने एक नई मिसाल पेश की है। करीब एक महीना उपचार के बाद सास-बहु दोनों गांव लौटे। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने फूल वर्षाकर, माला पहनकर सास बहू का स्वागत किया। सास-बहु दोनों पूरी तरह से स्वस्थ्य है। ग्रामीणों ने मिठाई भी बांटी। सास-बहु की हर कोई तारीफ कर रहा है।

बता दें कि गांव रामनगर के रहने वाले अश्वनी की पत्नी पूजा गर्भवती थी। बेटी को जन्म देने के बाद पेट के अंदर इंफेक्शन फैल गया। जिससे पूजा की दोनों किडनी 75 प्रतिशत तक डैमेज हो गई। जिन्हे लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर किया गया। किसी ने भी किडनी नहीं दी। जिसके बाद सास बीनम देवी ने अपनी बहु को किडनी दान दी। जिसके बाद पूजा की जान बच पाई। करीब एक महीना उपचार के बाद सास बहू स्वस्थ होकर रविवार को अपने घर लौटे।

ये भी पढ़ें:हिंदू के प्यार में मुस्लिम युवती ने घर छोड़ा, पुलिस तक पहुंचा मामला, फिर शादी

ग्रामीणों ने खुशी का इजहार करते हुए पुष्पवर्षा की। फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। खुशी इजहार करने वालों में ग्राम प्रधान दिनेश, डॉ. राम मोहन सिंह, सुधीर सिंह उर्फ कल्लू, श्यामू सिंह, लालजीत सिंह, शिवराज सिंह, ब्रज सिंह, मनोज सिंह कुमार, पंकज सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सास बीनम देवी ने कहा कि पूजा मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी मानकर अंगदान किया है। मेरी बहु पूरी तरह से स्वस्थ है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। भाजपा जिला महामंत्री कुमारी आशीष राजपूत सराहना की।

Up News Etah News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |