सास ने पेश की नई मिसाल, बहू को किडनी देकर दिया जीवनदान, गांव में पुष्पवर्षा से स्वागत
यूपी में एटा के अलीगंज में पुत्रवधु को किडनी देकर जीवनदान देने वाली सास की हर तरफ तारीफ हो रही है। सास ने एक नई मिसाल पेश की है। करीब एक महीना उपचार के बाद सास-बहु दोनों गांव लौटे। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने फूल वर्षाकर, माला पहनकर सास बहू का स्वागत किया। सास-बहु दोनों पूरी तरह से स्वस्थ्य है। ग्रामीणों ने मिठाई भी बांटी। सास-बहु की हर कोई तारीफ कर रहा है।
बता दें कि गांव रामनगर के रहने वाले अश्वनी की पत्नी पूजा गर्भवती थी। बेटी को जन्म देने के बाद पेट के अंदर इंफेक्शन फैल गया। जिससे पूजा की दोनों किडनी 75 प्रतिशत तक डैमेज हो गई। जिन्हे लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर किया गया। किसी ने भी किडनी नहीं दी। जिसके बाद सास बीनम देवी ने अपनी बहु को किडनी दान दी। जिसके बाद पूजा की जान बच पाई। करीब एक महीना उपचार के बाद सास बहू स्वस्थ होकर रविवार को अपने घर लौटे।
ग्रामीणों ने खुशी का इजहार करते हुए पुष्पवर्षा की। फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। खुशी इजहार करने वालों में ग्राम प्रधान दिनेश, डॉ. राम मोहन सिंह, सुधीर सिंह उर्फ कल्लू, श्यामू सिंह, लालजीत सिंह, शिवराज सिंह, ब्रज सिंह, मनोज सिंह कुमार, पंकज सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सास बीनम देवी ने कहा कि पूजा मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मैंने अपनी बेटी मानकर अंगदान किया है। मेरी बहु पूरी तरह से स्वस्थ है जिसकी मुझे बेहद खुशी है। भाजपा जिला महामंत्री कुमारी आशीष राजपूत सराहना की।