दौड़ लगाने गए नाबालिग लड़के की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, मोबाइल ले गए आरोपी

संक्षेप:

यूपी के एटा में शुक्रवार सुबह दौड़ लगाने निकले किशोर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव सरसों के खेत में पड़ा मिला। वह दो बहनों का अकेला भाई था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने रंजिश से इनकार किया है।

Feb 07, 2026 08:16 am ISTSrishti Kunj कार्यालय संवाददाता, एटा
यूपी के एटा में शुक्रवार सुबह दौड़ लगाने निकले किशोर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव सरसों के खेत में पड़ा मिला। वह दो बहनों का अकेला भाई था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने रंजिश से इनकार किया है। अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

थाना निधौलीकलां क्षेत्र के गांव जोहरपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार (15) पुत्र नेमसिंह कक्षा 10 का छात्र था। वह रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह पांच बजे घर से दौड़ लगाने निकला था। मगर समय पर नहीं लौटा। काफी देर बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। वे बंबे के पास सरसों के खेत से गुजरे तो वहां खून से लथपथ धर्मेंद्र का शव पड़ा मिला। कुछ ही देर में पूरा गांव मौके पर पहुंच गया। किशोर के गले को धारदार हथियार से रेता गया था। इसके अलावा उस पर हथियारों से हमले के भी निशान थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल का निरीक्षण किया। परिजनों ने बताया कि किसी से कोई रंजिश नहीं है। हत्या के पीछे क्या कारण इसकी जांच पुलिस कर रही है।

हत्यारोपी ले गए धर्मेंद्र का मोबाइल फोन

धर्मेंद्र रोजाना दौड़ने जाते समय मोबाइल फोन ले जाता था। शुक्रवार को भी फोन लेकर गया था, लेकिन तलाशी के दौरान उसके पास से फोन नहीं मिला है। आशंका है कि हत्यारोपी उसका फोन ले गए। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं।

बुझ गया परिवार का इकलौता चिराग

जौहरपुर में निर्मम हत्या का शिकार धर्मेन्द्र अपने परिवार का इकलौता वारिस था। भाई बहनों में धर्मेन्द्र सबसे बड़ा था। वह हाईस्कूल का छात्र था और दो महीने से स्कूल नहीं जा रहा था। उसके परिवार में अब माता पिता के अलावा दो छोटी बहनें रह गयी है। एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया कि किशोर की हत्या में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई की गई है। हत्या का खुलासे के लिए टीमें लगाई गई है। कई बिंदुओं से जांच चल रही है। शीघ्र ही इस खुलासा किया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

Etah News Up News UP Top News
