दौड़ लगाने गए नाबालिग लड़के की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या, मोबाइल ले गए आरोपी

यूपी के एटा में शुक्रवार सुबह दौड़ लगाने निकले किशोर की गला रेतकर हत्या कर दी गई। उसका शव सरसों के खेत में पड़ा मिला। वह दो बहनों का अकेला भाई था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने रंजिश से इनकार किया है। अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

थाना निधौलीकलां क्षेत्र के गांव जोहरपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार (15) पुत्र नेमसिंह कक्षा 10 का छात्र था। वह रोजाना की तरह शुक्रवार सुबह पांच बजे घर से दौड़ लगाने निकला था। मगर समय पर नहीं लौटा। काफी देर बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। वे बंबे के पास सरसों के खेत से गुजरे तो वहां खून से लथपथ धर्मेंद्र का शव पड़ा मिला। कुछ ही देर में पूरा गांव मौके पर पहुंच गया। किशोर के गले को धारदार हथियार से रेता गया था। इसके अलावा उस पर हथियारों से हमले के भी निशान थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल का निरीक्षण किया। परिजनों ने बताया कि किसी से कोई रंजिश नहीं है। हत्या के पीछे क्या कारण इसकी जांच पुलिस कर रही है।

हत्यारोपी ले गए धर्मेंद्र का मोबाइल फोन धर्मेंद्र रोजाना दौड़ने जाते समय मोबाइल फोन ले जाता था। शुक्रवार को भी फोन लेकर गया था, लेकिन तलाशी के दौरान उसके पास से फोन नहीं मिला है। आशंका है कि हत्यारोपी उसका फोन ले गए। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं।