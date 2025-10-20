पति ने हथौड़ी मारकर बेरहमी से की पत्नी की हत्या, बोला- मुझे नहीं याद कितनी बार किए वार
संक्षेप: यूपी के एटा में वीडियो कॉल पर बात करने से रोकने पर शुरू हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी की हथौड़ी मार-मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। बेटी ने भागकर कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
यूपी के एटा में वीडियो कॉल पर बात करने से रोकने पर शुरू हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी की हथौड़ी मार-मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। बेटी ने भागकर कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है।
जीटी रोड कोतवाली नगर के सामने पीसी गुप्ता का घर है। वो घर के नीचे दुकान में मोबाइल स्टोर और जनसेवा केन्द्र चलाता है। उसके साथ पत्नी गौतमी गुप्ता (39), 17 वर्षीय बेटा विषम गुप्ता, 15 वर्षीय बेटी ओशी रहती हैं। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी में विवाद चल रहा है। पति की मानें तो पत्नी किसी से बात करती थी। कई बार मना करने पर भी नहीं मानती थी। रविवार दोपहर महिला वीडियो कॉल पर किसी से बात कर ही थी। मना करने पर विवाद हुआ था।
मुझे नहीं पता, गुस्से में आकर उठाया कदम
महिला ने जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। बार-बार समझाने के बाद भी महिला नहीं मान रही थी। वीडियो कॉल काटने के लिए कई बार मना किया। महिला नहीं मान रही थी और गुस्से में आकर यह कदम उठाया है। उन्हें नहीं पता उन्होंने सिर में कितने बार हथौड़ी मारी है। पत्नी की मौत के बाद पति बोला कि वह मेरा परिवार बर्बाद हो गया। बीस साल की गृहस्थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यह बातें कोतवाली नगर में लाए गए युवक ने कही है।
पुलिस ने की पूछताछ तो बेटा भी बोला, चार साल से चल रहा विवाद, मान नहीं रही थी मां
कोतवाली नगर पुलिस ने बेटे से बात की। बातचीत के दौरान बेटे ने बताया कि चार साल से विवाद चल रहा है। काफी बार दोनों को आपस में समझाया गया। आपस में बात नहीं बन रही थी। बेटे की मानें तो दुकान में नीचे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि कई साल से चल रहे विवाद को लेकर कई बार मामला कोतवाली नगर पुलिस के पास भी पहुंचा। समझौता करके वापस भेज दिया था। मामले में समझौता करा दिया जाता था। पत्नी की मौत के बाद पति के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था मेरा परिवार बर्बाद हो गया।