शादी के 6 महीने बाद पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्या कर खुद पुलिस के पास पहुंचा पति

यूपी के एटा में कासगंज के सोरों कोतवाली क्षेत्र के नगला बिहारी में गुरुवार की सुबह खेत पर मोबाइल कॉल को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को खेत में ही पड़ा छोड़कर कोतवाली पहुंच गया और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

परिवारीजनों के मुताबिक नगला बिहारी गांव निवासी राजू की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसने छह माह पूर्व गुंजन से प्रेम विवाह किया था। गुरुवार की सुबह राजू अपनी पत्नी गुंजन के साथ मक्का के खेत पर चारा लेने गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति की कॉल पत्नी के मोबाइल फोन पर आई। उसने कॉल के बारे में जानकारी की तो दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

बात बढ़ने पर गुस्से में आकर राजू ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव खेत में ही पड़ा छोड़ दिया। राजू खेत से सीधे सोरों कोतवाली पहुंचा और अपनी पत्नी की खुद हत्या करने की बात कही। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध थे, इसको लेकर वह परेशान था। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। उसके बाद उसने यह कदम उठाया।