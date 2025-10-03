UP Etah Man killed Wife after Dispute left body in fields informed police surrendered शादी के 6 महीने बाद पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्या कर खुद पुलिस के पास पहुंचा पति, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Etah Man killed Wife after Dispute left body in fields informed police surrendered

शादी के 6 महीने बाद पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्या कर खुद पुलिस के पास पहुंचा पति

यूपी के एटा में कासगंज के सोरों कोतवाली क्षेत्र के नगला बिहारी में गुरुवार की सुबह खेत पर मोबाइल कॉल को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, कासगंजFri, 3 Oct 2025 01:23 PM
share Share
Follow Us on
शादी के 6 महीने बाद पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्या कर खुद पुलिस के पास पहुंचा पति

यूपी के एटा में कासगंज के सोरों कोतवाली क्षेत्र के नगला बिहारी में गुरुवार की सुबह खेत पर मोबाइल कॉल को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद युवक ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। शव को खेत में ही पड़ा छोड़कर कोतवाली पहुंच गया और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

परिवारीजनों के मुताबिक नगला बिहारी गांव निवासी राजू की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसने छह माह पूर्व गुंजन से प्रेम विवाह किया था। गुरुवार की सुबह राजू अपनी पत्नी गुंजन के साथ मक्का के खेत पर चारा लेने गया था। इसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति की कॉल पत्नी के मोबाइल फोन पर आई। उसने कॉल के बारे में जानकारी की तो दोनों के बीच कहासुनी होने लगी।

ये भी पढ़ें:दहेज में कार न मिलने पर विवाहिता को पीटकर मार डाला, शव छोड़कर भागे ससुराल वाले

बात बढ़ने पर गुस्से में आकर राजू ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और उसका शव खेत में ही पड़ा छोड़ दिया। राजू खेत से सीधे सोरों कोतवाली पहुंचा और अपनी पत्नी की खुद हत्या करने की बात कही। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से संबंध थे, इसको लेकर वह परेशान था। कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानी। उसके बाद उसने यह कदम उठाया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपी राजू को हिरासत में ले लिया। उसके साथ खेत पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर शव कब्जे में ले लिया। घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में तमाम चर्चाएं हो रही हैं। इंस्पेक्टर सोरों जगदीशचंद्र ने बताया कि पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

Etah News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |