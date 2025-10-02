लड़ाई शांत कराने पहुंचे युवक को जमकर पीटा, आंख-सिर में चोट; इलाज के दौरान मौत
यूपी के एटा में गांव परतापुर में दो भाइयों की लड़ाई शांत कराने पहुंचे युवक पर हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को मेडिकल कॉलेज लाया गया। हालत गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया। आगरा में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने मामले में जानकारी ली है।
थाना मलावन के गांव परतापुर निवासी शिशुपाल 27 सितंबर की रात को शराब के नशे में आया और छोटे भाई अवधेश को देखकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर शिशुपाल, घरवालों ने अवधेश पर हमला कर दिया। आपस में लड़ाई होती देख भतीजा चन्द्रशेखर (25) पुत्र हरीचन्द्र मौके पर पहुंचा और दोनों को अलग-अलग करते हुए लड़ाई नहीं करने की बात कहने लगा।
इतने में शिशुपाल ने भतीजे चन्द्रशेखर पर हमला कर दिया। हमले में नाक, सिर, आंख में चोट आई। आरोप है कि पेट में भी घूंसे मारे। इससे भतीजे की हालत बिगड़ गई। परिवारीजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। हालत गंभीर देख आगरा रेफर कर दिया। आगरा में बुधवार सुबह चन्द्रशेखर की मौत हो गई। परिवारीजन शव को गांव ले आए और मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है।
मृतक के चाचा अवधेश ने बताया कि पेट में घूंसा लगने से आंत में दिक्कत आ गई थी। इसके बाद से वह सही नहीं हो रहा था। बताया कि उनका, बड़े भाई का झगड़ा हो रहा था। इसमें भतीजा चन्द्रशेखर बचाव करने आए थे। मलावन पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।