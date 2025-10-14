Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Etah Man Ate Poison Commit Suicide After wife did not return from Mothers House

मायके से नहीं आई पत्नी तो पति ने जहर खाकर की आत्महत्या, पत्नी ने करवा रखा है केस

यूपी के एटा में मायके से पत्नी के न आने और आपस में विवाद होने के बाद पति ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवारीजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस को तहरीर का इंतजार है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटाTue, 14 Oct 2025 01:16 PM


यूपी के एटा में मायके से पत्नी के न आने और आपस में विवाद होने के बाद पति ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवारीजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस को तहरीर का इंतजार है। थाना अवागढ़ के गांव वीरनगर हाल पता कोतवाली नगर के मोहल्ला आंबेडकनगर निवासी अजय प्रताप (36) पुत्र पीताबंर सिंह कचहरी रोड पर कैफे पर बैठता था। वर्ष 2011 में मलावन क्षेत्र की रहने वाली नीता से शादी हुई थी।

जानकारी के अनुसार अजय शराब पीने के आदी थी। शराब के नशे में पत्नी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद वह तीन बच्चों को साथ लेकर गांव गंगनपुर में किराये पर रहने लगी थी। शिकोहाबाद रोड पर ही ब्यूटी पार्लर चलाती है। बताया जा रहा है कि कई बाद पत्नी को बुलाने भी गए। शराब पीने के कारण वह साथ नहीं आती थी। इसके चलते वह परेशान रहते थे। रविवार रात को वह घर पर आया और घर पर आकर जहर खा लिया।

जहर खाने से हालत बिगड़ गई। परिवारीजन आनन-फानन में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। कोतवाली नगर पुलिस ने बताया कि शराब पीने के आदी थी। रविवार को विवाद की कोई जानकारी नहीं है। युवक ने जहर खाकर आत्महत्या की है। तहरीर पर जांच कर कार्रवाई की जएगी।

अप्रैल में पत्नी ने दर्ज कराई थी पति पर पिटाई की रिपोर्ट

नगर पुलिस के अनुसार अप्रैल माह में शराब के नशे में पति ने पत्नी की पिटाई कर दी थी। इसमें पत्नी ने पति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने काफी समझाने का प्रयास भी किया था। समझौता न होने के बाद मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।