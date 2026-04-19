फेसबुक पर पोस्ट फिर लाइव आकर पत्नी से किया अपना दर्द बयां, फिर फांसी लगा की आत्महत्या

यूपी के कासगंज में ढोलना थाना क्षेत्र के घिनौना गांव में एक युवक ने फेसबुक लाइव कर पत्नी से बात करने के बाद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले अपनी घटना को लेकर सोशल नेटवर्किंग पर वीडियो अपलोड भी किया है।

यूपी के कासगंज में ढोलना थाना क्षेत्र के घिनौना गांव में एक युवक ने फेसबुक लाइव कर पत्नी से बात करने के बाद फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। मृतक ने आत्महत्या करने से पहले अपनी घटना को लेकर सोशल नेटवर्किंग पर वीडियो अपलोड भी किया है। पुलिस के मुताबिक शनिवार की सुबह घिनौना गांव के बाहर पेड़ पर एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटके होने की जानकारी मिली।

सूचना मिलते ही ढोलना इंस्पेक्टर जगदीशचंद्र मय पुलिस बल के मौके पर पहुंच गए। मृतक की शिनाख्त 30 वर्षीय राम बाबू पुत्र चंद्रपाल निवासी घिनौना के रूप में हुई। मृतक का शव गांव गढ़ी निवासी लक्ष्मीनारायण के खेत की मेड़ पर खड़े सूखे बेलपत्र के पेड़ पर बने फंदे से लटका हुआ था। पास में ही मृतक का मोबाइल व देशी शराब का क्वार्टर पड़ा हुआ है। एक खाली स्टिंग की बोतल, एक नमकीन का पाउच भी पड़ा था। आत्महत्या करने से पूर्व युवक ने अपनी फेस बुक आईडी पर आत्म हत्या करने के संबंध कथन भी किया है। फील्ड यूनिट ने साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मेटा के अलर्ट से पुलिस ने बचाई युवक की जान कासगंज में ही मेटा के अलर्ट से पुलिस ने महज दस मिनट में एक युवक की जान बचा ली। युवक ने पत्नी के मायके से वापस नहीं आने से अवसाद में आकर कीटनाशक पी लिया। गुड बाय लिखकर वीडियाे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट के अपलोड होते ही मेटा सक्रिया हुआ और पुलिस के यूपी मुख्यालय पर ई-मेल से अलर्ट भेजा गया। एसपी ओपी सिंह ने बताया कि, शनिवार तड़के थाना कासगंज कोतवाली क्षेत्र के निवासी 25 वर्षीय युवक द्वारा एक शीशी से कीटनाशक दवा पीते हुए व “गुड बाय” यह टेक्स्ट लिखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया गया।

पोस्ट के संबंध में तड़के 03:18 बजे पर मेटा कंपनी की तरफ से मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थित सोशल मीडिया सेन्टर को ई-मेल के ज़रिए अलर्ट प्राप्त हुआ। पुलिस महानिदेशक की ओर से तत्काल जानकारी कासगंज पुलिस को दी। सीओ सिटी आंचल चौहान ने बताया कि, उपलब्ध कराई गई सूचना एवं लोकेशन पर थाना कासगंज के उप निरीक्षक पुलिस कर्मियों के साथ मात्र 10 मिनट के अन्तराल में युवक के घर पहुंच गए। युवक अपना गला पकड़कर खांस रहा था।