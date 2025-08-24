झगड़े में ईंट मार-मारकर युवक की हत्या से सनसनी, परिवार में कोहराम

झगड़े में ईंट मार-मारकर युवक की हत्या से सनसनी, परिवार में कोहराम
यूपी के एटा में कासगंज के कोतवाली सोरों क्षेत्र के गांव चंदवा में शनिवार की देर शाम दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के दौरान एक युवक की ईंट मार-मार कर हत्या कर दी गई। युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतारे जाने की घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। परिवार और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। परिवार में मौत की खबर सुनते ही कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली सोरों के प्रभारी जगदीश सिंह ने बताया कि 7.40 शाम को ग्राम चंदवा से दीपक ने सूचना दी। बताया कि उसके भाई राजीव पुत्र सुघर सिंह और गांव के दो लोगों में किसी बात को लेकर शाम को करीब 6 बजे बाद विवाद हो गया था। आरोप है कि विवाद में आरोपियों ने ईंट मार मारकर उसके भाई की हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक ने मौके पर दम तोड़ दिया।
थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि घटनास्थल जाकर पर जानकारी जुटाई गई है। अधिकारियों के निर्देश पर फील्ड यूनिट जांच के लिए मौके पर बुलाई गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। तहरीर प्राप्त होने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी। उधर, घटना के बाद गांव में हड़कंप का माहौल है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। परिवार की ओर से तहरीर मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा।