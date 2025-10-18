बेहोश कर गाड़ी में उठा ले गए दबंग, व्यापारी से 25 लाख लूटकर सड़क किनारे फेंका

संक्षेप: यूपी के कासगंज में मिरहची जाते समय गल्ला व्यापारी पर से बोलेरो सवार बदमाशों ने नशीला पाउडर डालकर 25 लाख रुपये लूट कर ली। यही नहीं व्यापारी को जयपुर, राजस्थान के पास सड़क किनारे फेंक दिया।

यूपी के कासगंज में मिरहची जाते समय गल्ला व्यापारी पर से बोलेरो सवार बदमाशों ने नशीला पाउडर डालकर 25 लाख रुपये लूट कर ली। यही नहीं व्यापारी को जयपुर, राजस्थान के पास सड़क किनारे फेंक दिया। पीड़ित शुक्रवार की दोपहर कोतवाली पहुंचा और लूट की तहरीर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

रतनपुर नया वास हाल निवासी मिरहची जनपद एटा नरेंद्र सिंह पुत्र अहिवरन सिंह ने पुलिस को तहरीर दी कि 15 अक्टूबर की शाम को वह मंडी के पास से गल्ल व्यापारी से 25 लाख रुपए लेकर अपनी बाइक से शाम को मिरहची जा रहा था, तभी काली नदी के पास बोलेरो गाड़ी सवारों ने ओवरटेक करके उसकी आंखों में सफेद पाउडर डाल दिया था। इससे वह बाइक समेत गिर गया। इसके बाद बोलेरो सवारों ने 25 लाख रुपये लेकर उसे भी गाड़ी में डाल लिया।

होश में आने के बाद गाड़ी सवार पांच बदमाशों ने उसे राजस्थान में जयपुर में सड़क किनारे फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने उसे बस में बैठाकर भेजा। व्यापारी ने बताया कि, बोलेरो सवारों में से एक को वह पहचानता है। उसे व्यापारी ने मंडी तिराहे स्थित एक दुकान पर कई बार बैठे हुए देखा था। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी से तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।