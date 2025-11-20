घंटों की तलाश के बाद नाले में मिला लापता लड़की का अर्धनग्न शव, रेप की आशंका

संक्षेप: यूपी के एटा में एक दिन पहले शाम को घर से घेर में गोबर डालने गई युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव नाले के पास पड़ा मिला। पिता ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

यूपी के एटा में एक दिन पहले शाम को घर से घेर में गोबर डालने गई युवती का अर्धनग्न अवस्था में शव नाले के पास पड़ा मिला। पिता ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताते हुए अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शव मिलने की जानकारी पाते ही सकीट पुलिस के अलावा एएसपी, सीओ सकीट मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पांच टीमें मामले में खुलासे को लगा दी गई हैं।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना सकीट क्षेत्र के गांव निवासी पीड़ित ने 20 साल पहले रिश्ते के भाई से तीन माह की बेटी गोद ली थी। वह बच्ची इस समय बीएससी की पढ़ाई कर रही थी। उसकी मां करीब 15 दिनों से मायके में है। घर पर पिता, बेटी और युवती की मौसेरी बहन थी। मंगलवार शाम करीब चार बजे युवती ने चाय बनाने के लिए पानी रखा। इसके बाद मौसेरी बहन से कहा कि वह घेर में गोबर डालने जा रही है। इसके बाद गई तो कई घंटे बाद भी नहीं लौटी।