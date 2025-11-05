Hindustan Hindi News
बहन के देवर ने शादी से किया इनकार तो युवती ने की आत्महत्या, दहेज दे चुके थे पिता

Wed, 5 Nov 2025 10:16 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटा
एटा के अलीगंज में शादी करने से मना करने पर आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में युवती का शव लटका मिला। पिता के अनुसार डेढ़ साल से शादी की बात चल रही थी और दहेज के लिए रुपया भी दे दिया था। थाना जसरथपुर के गांव अमृतपुर निवासी भावना (20) पुत्री सुरेन्द्र सिंह ने सोमवार रात को कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में पहुंचे घरवालों ने शव लटका देखा।

मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम गृह भेजा है। पोस्टमार्टम गृह पहुंचे पिता सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिल्ली में दुकान चलाते है। बड़ी बेटी की शादी थाना बागवाला के गांव नगला देशी में की थी। बड़ी बेटी के देवर का घर पर आना-जाना था।

डेढ़ साल पहले बेटी के देवर से छोटी बेटी की शादी कर रिश्ता तय किया था। एक साल पहले बड़े दामाद की मौत हो गई। इसके बाद लड़का शादी करने में आना-कानी करने लगा। आरोप है कि शादी से पहले छह लाख से अधिक रुपये भी दिया था। दहेज में कार की मांग कर रहा था। सोमवार को गांव में शादी थी। इसमें बेटी शामिल होने गई थी।

लड़के ने कॉल की। कॉल नहीं उठा पाई थी इसी बात को लेकर बेटी के साथ गाली-गलौज की और शादी करने से मना कर दिया। इससे बेटी ने आहत होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में तहरीर देने की बात कही है। एसओ जसरथपुर विजय सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

