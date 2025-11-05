बहन के देवर ने शादी से किया इनकार तो युवती ने की आत्महत्या, दहेज दे चुके थे पिता

संक्षेप: एटा के अलीगंज में शादी करने से मना करने पर आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में युवती का शव लटका मिला। पिता के अनुसार डेढ़ साल से शादी की बात चल रही थी और दहेज के लिए रुपया भी दे दिया था।

एटा के अलीगंज में शादी करने से मना करने पर आहत होकर युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में युवती का शव लटका मिला। पिता के अनुसार डेढ़ साल से शादी की बात चल रही थी और दहेज के लिए रुपया भी दे दिया था। थाना जसरथपुर के गांव अमृतपुर निवासी भावना (20) पुत्री सुरेन्द्र सिंह ने सोमवार रात को कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे में पहुंचे घरवालों ने शव लटका देखा।

मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम गृह भेजा है। पोस्टमार्टम गृह पहुंचे पिता सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि दिल्ली में दुकान चलाते है। बड़ी बेटी की शादी थाना बागवाला के गांव नगला देशी में की थी। बड़ी बेटी के देवर का घर पर आना-जाना था।

डेढ़ साल पहले बेटी के देवर से छोटी बेटी की शादी कर रिश्ता तय किया था। एक साल पहले बड़े दामाद की मौत हो गई। इसके बाद लड़का शादी करने में आना-कानी करने लगा। आरोप है कि शादी से पहले छह लाख से अधिक रुपये भी दिया था। दहेज में कार की मांग कर रहा था। सोमवार को गांव में शादी थी। इसमें बेटी शामिल होने गई थी।