दोस्ती की हत्या की और बक्से में छिपा दी लाश, लोकेशन खोजते-खोलते पुलिस

थाना मलावन क्षेत्र के गांव नगलर तार निवासी जुझारू सिंह (35) पुत्र करतार सिंह अपने दोस्त के विशाल के साथ रहता था। दो दिन पूर्व विशाल जुझारू सिंह को अपने साथ ले गया था। शाम तक उसका पता नहीं चल सका तो तो परिवार के लोगों ने तलाश की, कहीं पर भी पता नहीं चल सका। खोजबीन करने के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। शिकायत के बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन से उसकी तलाश की विशाल के घर तक पुलिस पहुंच गई। घर में कोई नहीं था।