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अफेयर के शक में पति ने हत्या कर नदी किनारे दफनाया था पत्नी का शव, चार साल बाद मिला

Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, एटा
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पति ने चार साल पहले पत्नी को मारकर नदी किनारे दफनाया था। अब इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। चार साल पहले अवैध संबंधों के शक में पत्नी की हत्या कर दी थी। बहन के घर ले जाने के बहाने साथ ले जाकर मौत के घाट उतारा था।

अफेयर के शक में पति ने हत्या कर नदी किनारे दफनाया था पत्नी का शव, चार साल बाद मिला

यूपी के एटा में चार साल से गायब महिला के मामले का खुलासा किया गया। महिला के पति ने ही अपने साथी के संग मिलकर उसकी हत्या कर शव का ईशन नदी की तलहटी में दफना दिया था। पकड़े गए हत्यारोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने कंकाल बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एएसपी श्वेताभ पांडेय ने बताया कि थाना मिरहची क्षेत्र के गांव सुपैती निवासी बीनेश कुमार पुत्र दफेदार सिंह की ओर 17 फरवरी 2022 को थाना अवागढ़ पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। 15 फरवरी को मेरी बहन चंद्रवती (50) को उनके पति मंजेश पुत्र गोविन्दराम निवासी ग्राम शहनौआ थाना अवागढ़ घुमाने की बात कहकर ले गए थे। 16 फरवरी को जब वह घर आए तो अकेले ही आए है।

पुलिस ने 17 फरवरी को महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली। पुलिस महिला की तलाश कर रही थी। बीनेश फिर से 10 जून को हत्या की आशंका की तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में आरोपी पति ने घटनाक्रम के बारे में बताया। पति मंजेश की ओर से बताया कि गया कि पत्नी कासंगज में रहकर दूसरों के घर में झाड़ू पौछा व बर्तन धुलने का काम करती थी। उसे शक था कि किसी के साथ अवैध संबंध हो गए है। इसी के चलते पति मंजेश ने 15 फरवरी 2022 को मृतका को उसकी बहन के घर घुमाने के बहाने घर से ले गया।

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जलेसर में मंजेश ने अपने साथी सौदान को बुलवा लिया तथा दोनों ने साथ में शराब पी तथा तीनों जलेसर से बस में बैठकर सिकंद्राराऊ पहुंचकर एक टैम्पू से धर्मपुर नगरिया मोड पर उतर गए। यहां से ग्राम नगरिया को जाने वाले रास्ते पर मंजेश ने सौदान के साथ मिलकर खेत में चंद्रवती की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों आरोपियों मृतका के शव को योजना के अनुसार ईशन नदी के किनारे वाले खेत में थाना हसायन जनपद हाथरस ले गये। शव को गड्ढे में दफना दिया। घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए।

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पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव को निकाला तो कंकाल मिले। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एएसपी एटा, श्वेताभ पांडेय ने कहा कि चार वर्ष पहले लिखे गए गुमशुदगी के मामले का खुलासा गया है। महिला कंकाल शव को बरामद किया है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा रहा है। महिला की 22 वर्ष पहले शादी हुई थी। पति को अवैध संबधों का शक था।

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पहले से खोदकर रखा था गड्ढा

हत्या करने की योजना पहले से बनाई थी। हत्या करने के बाद कहां पर शव को छिपाने है यह तय कर लिया था। शव को दफनाने के लिए पहले ही गड्ढा खोद लिया था। हत्या के बाद पहले से खुदे गड्ढे में शव को दवा दिया था। घर आने के बाद इस घटना की जानकारी बच्चों को भी नहीं दी थी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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