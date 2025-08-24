ड्रोन के साथ चार गांवों मे पशु चोर और फायरिंग की भी अफवाह, रातभर खोजती रही पुलिस

यूपी के एटा में पशु चोर और ड्रोन को लेकर अफवाह थमने का नाम नहीं ले रही है। रात होते ही शहर से देहात तक ड्रोन, चोरों के आने का हल्ला शुरू हो जाता है। शुक्रवार को कोतवाली देहात के चार गांव में फायरिंग की सूचना पर पुलिस को भागना पड़ा।

हालांकि पुलिस के मौके पर पहुंचने पर कुछ भी नहीं मिला। शुक्रवार रात को कोतवाली देहात के गांव लालगढ़ी, नगला मदिया, अंबारी सहित चार गांव में एक के बाद पुलिस को सूचना मिली। सूचना मिली कि गांव में चोर आ गए और फायरिंग हो रही है।

फायरिंग की सूचना के बाद पूरी रातभर पुलिस गांव में भागती रही। किसी भी गांव में कुछ भी नहीं मिला। कुछ समय के अंतराल में रात में पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच पड़ताल करती। गांव में कुछ भी नहीं मिला। कोतवाली देहात पुलिस का दावा है कि फायरिंग की सूचना पर गांव पहुंचे थे गांव में कुछ नहीं मिला। अफवाह फैलाई गई। कोतवाली देहात का पुलिस का कहना है कि सूचना पर गांव पहुंचे थे। अफवाह ही निकली है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात कही है।