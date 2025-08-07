UP Etah: Daughter files case against parents for stopping her from studying; police arranges admission for her पढ़ाई से रोका तो बेटी ने मां-बाप पर किया केस, पुलिस ने करवाया एडमिशन, दिलाई ड्रेस, कॉपी-किताबें, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के एटा ने बेटी ने पढ़ाई से रोकने वाले मां-बाप पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। घर पर रखे जाने से इनकार के बाद अब पुलिस ने उसका एडमिशन करवा दिया है। पुलिस ने ड्रेस और कॉपी-किताबें दिलाई है। 

Thu, 7 Aug 2025 07:52 AM
यूपी के एटा के जलेसर में एक रोचक मामला सामने आया है। एक बेटी अपने अधिकार के प्रति इस कदर जागरूक हुई कि उसने पढ़ाई से रोकने वाले मां-बाप पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। घर पर रखे जाने से इनकार के बाद अब पुलिस ने किशोरी का दसवीं में एडमिशन करा नोएडा के नारी निकेतन भेज दिया है।

जलेसर के सियादेवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज कैंपस में आगरा रोड निवासी लता देवी काम करती हैं। उन्होंने 18 साल पूर्व पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी दिगंबर सिंह निवासी बल्लभगढ़ हरियाणा से शादी कर ली थी। दिगंबर पहले लता के साथ ही डिग्री कॉलेज में काम करते थे। अब वे दिल्ली में नौकरी करते हैं। दोनों की दो संतान 14 वर्षीय भावना और 7 साल का बेटा है। भावना को उन्होंने कक्षा 9 तक पढ़ाया, लेकिन इसी साल उसकी आगे की पढ़ाई बंद करा दी। उस पर दबाव बनाने लगे कि आगे की पढ़ाई न करे। 27 जुलाई को उससे मारपीट भी की। बेटी का विरोध इतना बढ़ा कि उसने इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। इस पर कोतवाली पुलिस और बाल कल्याण बोर्ड ने मां-बाप और बेटी को आमने-सामने बैठाकर समझाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में किशोरी की इच्छा पर बच्चों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत धारा 75 में मुकदमा दर्ज कर लिया। मां-बाप अब भावना को अपने साथ नहीं रखना चाहते तो पुलिस ने उसे नोएडा के नारी निकेतन भेज दिया है।

पुलिस ने उठाया जिम्मा

मां-बाप के देखरेख के लिए सामने न आने पर पुलिस ने बच्ची को आगे पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। उसका कस्बा के ही सिंद्धार्थ इंटर कॉलेज में प्रवेश कराया और ड्रेस, कॉपी, किताबें दिलवाई है। फिलहाल बेटी को नोएडा नारी निकेतन भेजा है। फिलहाल मामला सीडब्ल्यूसी में है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 बच्चों के प्रति क्रूरता के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसमें क्रूरता शब्द का अर्थ है बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा, हमला, या किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचाना। यह धारा माता-पिता, अभिभावक या देखभाल करने वाले या शिक्षक पर लागू है। स्कूल से जुड़े कर्मचारी। इस के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

एसएसपी श्याम नारायण सिंह ने बताया कि किशोरी का दसवीं कक्षा में प्रवेश कराने के बाद नारी निकेतन नोएडा भेज दिया गया है, क्योंकि माता-पिता उसे साथ नहीं रखना चाहते।

बाल कल्याण समिति न्यायपीठ अध्यक्ष आनंद पाण्डेय ने बताया कि किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया था। माता-पिता को बुलाया, लेकिन वे नहीं आए।

