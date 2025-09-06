UP Etah class one student ran from school told fake Kidnapping story to reach parents पांच रुपये के सहारे कक्षा एक की छात्रा पहुंची यूपी रोडवेज बस स्टैंड, रची अपहरण की कहानी और फिर..., Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Srishti Kunj कार्यालय संवाददाता, एटाSat, 6 Sep 2025 09:49 AM
यूपी के एटा में घर जाने के लिए कक्षा एक की छात्रा ने किडनेप की कहानी रच डाली। सिर्फ पांच रुपये के सहारे वह स्कूल से निकलकर रोडवेज बस स्टैंड तक पहुंच गई। यहां से आगे जाने के लिए वह अपनी योजना बना रही थी कि अचानक उसने किडनेप की बात बस चालक को बताकर सभी को चौका दिया। दो दिन तक चली जांच के बाद पुलिस ने पूरी घटना का पटाक्षेप किया है।

जिला अलीगढ़ थाना अकराबाद के गांव सिकंदरपुर निवासी संदीप कुमार ने बेटी पूर्वी का एटा के केंद्रीय विद्यालय कक्षा एक में दाखिला करा दिया था। पूर्वी का परिवार से अलग रहकर पढ़ने का मन नहीं था। परिजनों के मना करने के बाद भी उसे दादा के साथ पढ़ाई करने के लिए एटा भेज दिया। उसे रोजाना माता-पिता की याद आती थी। दादा भी उसे भेज नहीं रहे थे। गुरुवार को उनसे घर जाने की योजना अपने मन में बना ली। उसके पास पांच रुपये थे। जैसे ही स्कूल से छूटी वैसे ही उसने एटा रोडवेज बस स्टैंड पर जाने का रास्ता पूछा। वह ऑटो में बैठकर एटा रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंच गई।

वह अलीगढ़ जाने के लिए बस की तलाश कर रही थी। इसी समय किसी चालक ने उससे पूछ लिया तो पूर्वी घबरा गई। उसने बता दिया कि मेरा किडनेप कर लिया था। मैं छूटकर आई हूं। यह बात सुन उसे रोडवेज पर बनी पुलिस चौकी पर पहुंचा दिया। पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि बाइक सवार लोगों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने पूछताछ में पिता संदीप से बात करा दी। किडनेप की बात सुनते ही परिवार के लोग परेशान हो गए।

पिता ने पूर्वी के दादा को फोन कर सूचना दे दी कि वह एटा पहुंच गई। उसका किडनेप कर लिया। पुलिस ने छात्रा को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था, लेकिन ने अपनी जांच शुरू की थी। पुलिस ने स्कूल से लेकर रोडवेज बस स्टैंड तक के कैमरे चेक किए तो कहीं पर भी कोई फुटेज नहीं मिला। स्कूल से बाहर निकलते हुए दिखाई दी थी। मालूम हो कि छात्रा ने बेहोश अपहरण कर ट्रक में डालने की बात कहीं थी। इससे पुलिस में हड़कंप मच गया था।

ऐसे आया किडनेप का आइडिया

हाल में स्कूल में बच्चों को जागरूक किया गया था कि बेहोश कर बच्चों को किडनेप कर लेते हैं। ट्रक में डालकर उठा ले जाते हैं। यह बात पूर्वी ने अपने दिमाग में बैठा ली थी। बचने के लिए किडनेप की कहानी बता दी जाएगी। पूर्वी माता-पिता से दूर रहने के लिए किसी भी हालात मे तैयार नहीं थी। परिवार के लोग अच्छी पढ़ाई के लिए यहां पर भेजा था। परिवार के लोग भी चाहते थे कि उसका ट्रांसफर केंद्रीय विद्यालय अलीगढ़ में हो जाए। तमाम प्रयास के बाद भी ट्रांसफर नहीं हो सका। इसीलिए निर्णय लिया गया वह दादा के साथ रहकर पढ़ाई करेंगी।

सीओ सकीट एटा, कीर्तिका सिंह ने कहा कि जैसे ही बच्ची के अपहरण की जानकारी मिली वैसे ही पूरी टीम जुट गई थी। बच्ची से पूछताछ के बाद उसने बताया कि हम यहां पर रहना नहीं चाहते है। इसलिए हम माता-पिता के पास जा रहे थे। बस स्टैंड पर पहुंचकर वह घबरा गई तब उसने किडनेप की कहानी रच डाली।

