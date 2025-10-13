Hindustan Hindi News
UP Etah Child traveled 150 km to bulandshahr for Engineer Tenant found after Kidnapping case

इंजीनियर किराएदार से लगाव होने पर 150 किमी दूर चला गया बच्चा, पुलिस ने खोजा

यूपी के एटा में इंजीनियर किरायेदार से लगाव होने पर बालक बुलंदशहर पहुंच गया। बालक के न मिलने पर मां ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंजीनियर पर अपहरण का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालक को बरामद कर लिया है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, एटाMon, 13 Oct 2025 02:11 PM
यूपी के एटा में इंजीनियर किरायेदार से लगाव होने पर बालक बुलंदशहर पहुंच गया। बालक के न मिलने पर मां ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंजीनियर पर अपहरण का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालक को बरामद कर लिया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आसपुर सकीट रोड पर राधेश्याम आर्य की कोठी है] जिसमें इंजीनियर कुशलवीर निवासी जहांगीरपुर बुलंदशहर किराये पर रहते थे।

मलावन स्थित सीमेंट कंपनी में नौकरी करते थे। कोठी की देखरेख गुड्डी देवी करती थी वह भी 12 साल के बेटे मयंक उर्फ विहान साथ कोठी में रहती थी। चार अक्तूबर को इंजीनियर नौकरी छोड़कर घर बुलंदशहर चले गए थे। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह बालक घर से चला गया उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। घरवालों ने तलाश किया। बेटे का पता नहीं चलने के बाद मलावन पुलिस को सूचना दी गई।

मां ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए इंजीनियर पर शक जताया था। मलावन पुलिस ने बालक को इंजीनियर के घर बुलंदशहर से बरामद कर लिया और रविवार सुबह थाने ले आए। एसआई आदिल सैफी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि इंजीनियर किराये पर रहते थे और उस कोठी देखभाल बालक की मां करती थी। बालक, इंजीनियर में आपस में काफी लगाव हो गया था। इंजीनियर के जाने के बाद बालक कॉल करके उनके पास आने के लिए कहता था। लगाव के चलते बालक घर से बिना बताए चला गया। बालक को बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।