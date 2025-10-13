इंजीनियर किराएदार से लगाव होने पर 150 किमी दूर चला गया बच्चा, पुलिस ने खोजा

यूपी के एटा में इंजीनियर किरायेदार से लगाव होने पर बालक बुलंदशहर पहुंच गया। बालक के न मिलने पर मां ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंजीनियर पर अपहरण का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालक को बरामद कर लिया है।

यूपी के एटा में इंजीनियर किरायेदार से लगाव होने पर बालक बुलंदशहर पहुंच गया। बालक के न मिलने पर मां ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। इंजीनियर पर अपहरण का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बालक को बरामद कर लिया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आसपुर सकीट रोड पर राधेश्याम आर्य की कोठी है] जिसमें इंजीनियर कुशलवीर निवासी जहांगीरपुर बुलंदशहर किराये पर रहते थे।

मलावन स्थित सीमेंट कंपनी में नौकरी करते थे। कोठी की देखरेख गुड्डी देवी करती थी वह भी 12 साल के बेटे मयंक उर्फ विहान साथ कोठी में रहती थी। चार अक्तूबर को इंजीनियर नौकरी छोड़कर घर बुलंदशहर चले गए थे। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह बालक घर से चला गया उसके बाद से वह घर नहीं लौटा। घरवालों ने तलाश किया। बेटे का पता नहीं चलने के बाद मलावन पुलिस को सूचना दी गई।